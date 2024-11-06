Советский способ: как простой кусочек сахара может продлить жизнь холодильнику?

Posted 6 ноября, 14:21
Published 6 ноября, 14:21
Modified 6 ноября, 14:23
Updated 6 ноября, 14:23
Высокая влажность — одна из причин быстрого порчи продуктов. Избыток влаги способствует развитию плесени и бактерий, портит фрукты, овощи и мясо, а также может стать причиной появления неприятного запаха.
Некоторые современные холодильники оснащены функцией регулировки влажности, но для тех, у кого таких функций нет, или же в случаях, когда влажность по-прежнему остается высокой, существуют народные способы решения проблемы. Об одном из таких методов рассказала Ирина Полянская, домохозяйка и блогер.
В СССР, когда бытовая техника была дефицитом и холодильники служили десятилетиями, хозяек спасал этот простой способ: они клали несколько кусочков сахара-рафинада на блюдце и оставляли его в холодильнике на сутки.
Сахар, известный своей гигроскопичностью, то есть способностью впитывать влагу, поглощал излишки влаги, делая воздух внутри холодильника менее влажным. Также сахар впитывал и неприятные запахи, помогая сохранить свежесть продуктов на полках.
Сахар, особенно в форме рафинада или сахарного песка, имеет структуру, которая позволяет ему «вытягивать» влагу из воздуха. Этот процесс чем-то похож на работу силикагеля — гранул, которые кладут в упаковки для поглощения влаги. По мере того как сахар впитывает влагу, он предотвращает ее оседание на продуктах и стенках холодильника, что способствует более длительному хранению пищи.
После этого сахар нужно выбросить — его уже нельзя использовать в пищу, так как он впитал в себя влагу и посторонние запахи.
Сегодня, когда бытовая техника стала намного доступнее, покупка нового холодильника — не такая сложная задача, как была в советские времена. Однако трюк с сахаром может пригодиться, если холодильник перегружен или находится в условиях повышенной влажности, например, летом в регионах с влажным климатом.
Особенно это актуально для дачников, которые хранят запасы на летний сезон и хотят уберечь фрукты, ягоды и овощи от быстрой порчи.
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