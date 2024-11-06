Советский способ: как простой кусочек сахара может продлить жизнь холодильнику?

Сахар, особенно в форме рафинада или сахарного песка, имеет структуру, которая позволяет ему «вытягивать» влагу из воздуха. Этот процесс чем-то похож на работу силикагеля — гранул, которые кладут в упаковки для поглощения влаги. По мере того как сахар впитывает влагу, он предотвращает ее оседание на продуктах и стенках холодильника, что способствует более длительному хранению пищи.