Массовое отравление в Уфе — последние данные

Posted 6 ноября, 06:24
Published 6 ноября, 06:24
Modified 6 ноября, 07:09
Updated 6 ноября, 07:09
Как ранее сообщал Mkset, более 20 сотрудников одного из заводов Уфы после обеда почувствовали недомогание. В результате десять человек были госпитализированы с симптомами пищевого отравления, а один уже успел выписаться. Предварительные анализы показали, что причиной недуга стала норовирусная инфекция — острое кишечное заболевание.
По данным специалистов, норовирус может проявляться по-разному: кто-то переносит его в легкой форме, а кто-то сталкивается с более серьезными симптомами. Согласно статистике, около 70% больных имеют клинически выраженные формы инфекции, в то время как 30% могут быть носителями без каких-либо явных признаков заболевания.
В связи с этим инцидентом Следственный комитет Республики Башкортостан инициировал процессуальную проверку. Тем временем Минздрав Башкирии продолжает следить за состоянием заболевших сотрудников оборонного предприятия. По последним данным, у всех пациентов наблюдается стабильное состояние.
— Пока больше никого не выписали, — сообщают в пресс-службе Минздрава Башкирии.