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Posted 6 ноября, 06:24

Published 6 ноября, 06:24

Modified 6 ноября, 07:09

Updated 6 ноября, 07:09

Минздрав: состояние отправившихся в Уфе стабильно

Массовое отравление в Уфе — последние данные

6 ноября 2024, 06:24
Фото: 1MI.

Минздрав: состояние отправившихся в Уфе стабильно

Ситуация с заболевшими в Уфе постепенно проясняется, сообщает в среду, 6 ноября, Минздрав Башкирии.

Как ранее сообщал Mkset, более 20 сотрудников одного из заводов Уфы после обеда почувствовали недомогание. В результате десять человек были госпитализированы с симптомами пищевого отравления, а один уже успел выписаться. Предварительные анализы показали, что причиной недуга стала норовирусная инфекция — острое кишечное заболевание.

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По данным специалистов, норовирус может проявляться по-разному: кто-то переносит его в легкой форме, а кто-то сталкивается с более серьезными симптомами. Согласно статистике, около 70% больных имеют клинически выраженные формы инфекции, в то время как 30% могут быть носителями без каких-либо явных признаков заболевания.

В связи с этим инцидентом Следственный комитет Республики Башкортостан инициировал процессуальную проверку. Тем временем Минздрав Башкирии продолжает следить за состоянием заболевших сотрудников оборонного предприятия. По последним данным, у всех пациентов наблюдается стабильное состояние.

— Пока больше никого не выписали, — сообщают в пресс-службе Минздрава Башкирии.
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