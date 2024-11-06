Массовое отравление в Уфе — последние данные

По данным специалистов, норовирус может проявляться по-разному: кто-то переносит его в легкой форме, а кто-то сталкивается с более серьезными симптомами. Согласно статистике, около 70% больных имеют клинически выраженные формы инфекции, в то время как 30% могут быть носителями без каких-либо явных признаков заболевания.