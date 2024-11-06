Снижение пенсионного возраста задумали в Башкирии

Posted 6 ноября, 07:47
Published 6 ноября, 07:47
Modified 6 ноября, 08:40
Updated 6 ноября, 08:40
Пенсионный возраст, как известно, по закону в России начинается у женщин с 60 лет, а у мужчин — с 65 лет. Совет законодателей России поддержал проект Курултая по изменению возрастного минимума выхода на пенсию женщин-госслужащих.
— Проект касается изменений в предоставление пенсионных льгот женщинам, работающим в государственных органах. С помощью нововведений, сотрудницы власти могут выйти на пенсию уже в 60 лет и получить поддержку от государства. Согласно закону «О страховых пенсиях» указанная категория женщин имеет право выйти на пенсию в 2024 году в 61 год, с 2025 — в возрасте 63. Этот закон конфликтует с Конституцией РФ, гарантирующая защиту прав каждого человека, независимо от должности и других обстоятельств, а также социальную поддержку всем жителя страны. Такая дискриминация не должна входить в норму, — комментирует спикер Государственного Собрания Башкирии Константин Толкачев.
Предложение направлено в Госдуму России. Сроки рассмотрения в Москве проекта о снижении пенсионного возраста в России для чиновниц не сообщаются.
Ранее стало известно о том, что в Башкирии почти 4000 человек получили остатки материнского капитала.