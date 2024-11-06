mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 6 ноября, 07:47

Published 6 ноября, 07:47

Modified 6 ноября, 08:40

Updated 6 ноября, 08:40

Проект Башкирии по снижению пенсионного возраста оценят в Госдуме

Снижение пенсионного возраста задумали в Башкирии

6 ноября 2024, 07:47
Фото: 1MI.

Проект Башкирии по снижению пенсионного возраста оценят в Госдуме

Региональные парламентарии предложили изменить сроки заслуженного отдыха российских чиновниц, сообщила пресс-служба Курултая в среду, 6 ноября.

Пенсионный возраст, как известно, по закону в России начинается у женщин с 60 лет, а у мужчин — с 65 лет. Совет законодателей России поддержал проект Курултая по изменению возрастного минимума выхода на пенсию женщин-госслужащих.

— Проект касается изменений в предоставление пенсионных льгот женщинам, работающим в государственных органах. С помощью нововведений, сотрудницы власти могут выйти на пенсию уже в 60 лет и получить поддержку от государства. Согласно закону «О страховых пенсиях» указанная категория женщин имеет право выйти на пенсию в 2024 году в 61 год, с 2025 — в возрасте 63. Этот закон конфликтует с Конституцией РФ, гарантирующая защиту прав каждого человека, независимо от должности и других обстоятельств, а также социальную поддержку всем жителя страны. Такая дискриминация не должна входить в норму, — комментирует спикер Государственного Собрания Башкирии Константин Толкачев.

Предложение направлено в Госдуму России. Сроки рассмотрения в Москве проекта о снижении пенсионного возраста в России для чиновниц не сообщаются.

Остатки маткапитала раздают в Башкирии
Узнать подробнее

Ранее стало известно о том, что в Башкирии почти 4000 человек получили остатки материнского капитала.

Читайте также:
В Башкирии депутаты взялись за ночной разгулБюджет Башкирии на ₽5,5 млрд пополнят налогамиБашкирию надоело разбазаривать за копейки
#Яна Соболева#Общество#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Башкортостан#Россия#Женщины#Пенсия#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Закон#Москва#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Кумертау#Законопроект#Женщина#Белебей#Курултай#Мелеуз#Поддержка#Государственная поддержка#Социальная поддержка#Возраст#Страховая пенсия#Пенсионный возраст#Права женщин#Дискриминация#Курултай Республики
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика