Сезон дешевых авиабилетов — куда полететь из Уфы

— В августе цены в среднем достигают 12 082 рублей, а в ноябре стоимость билетов по их данным опускается в среднем до уровня 6 700 рублей. В связи с этим эксперты аviasales.ru предлагают отправляться в путешествие в ноябре, пока сезон новогодних каникул не сделал цены на билеты астрономическими.