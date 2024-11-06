Сезон дешевых авиабилетов — куда полететь из Уфы

Posted 6 ноября, 04:46
Published 6 ноября, 04:46
Modified 6 ноября, 05:36
Updated 6 ноября, 05:36
Статистика электронной площадки аviasales.ru говорит о том, что ноябрь — сезон низких цен на авиабилеты.
— В августе цены в среднем достигают 12 082 рублей, а в ноябре стоимость билетов по их данным опускается в среднем до уровня 6 700 рублей. В связи с этим эксперты аviasales.ru предлагают отправляться в путешествие в ноябре, пока сезон новогодних каникул не сделал цены на билеты астрономическими.
С 27 октября 2024 года международный аэропорт «Уфа» перешел на осенне-зимнее расписание полетов. По сезонному расписанию 30 авиакомпаний будут выполнять рейсы по 46-ти направлениям.
Больше всего рейсов в Москву — двенадцать вылетов в день их осуществляют авиакомпании: «Аэрофлот», S7 Airlines, Utair, «Россия» и «Победа».
В Санкт-Петербург можно отправиться авиакомпаниями: «Россия», Smartavia и Nordwind Airlines. Всего пять рейсов в сутки.
Рейсов в Сочи из Уфы — десять в неделю, Минеральные Воды — восемь в неделю и Махачкалу — два в неделю. Также из воздушной гавани имени Мустая Карима можно отправиться еще в 22 города.
Доступные, не курортные, но не менее интересные города для путешествий в ноябре из Уфы на самолете это: Екатеринбург, Тобольск, Нарьян-Мар, Казань, Самара.
Время полета 1час 15 минут. Стоимость билета в ноябре, в обе стороны на 1 взрослого -10 400 ₽. Цены в декабре даже ниже.
Екатеринбург — столица Урала, столица уральского рока. Город с богатой историей и множеством достопримечательностей.
Для удобства туристов Екатеринбург разделили на три разноцветные линии — три маршрута для пешей ходьбы.
Красная линия включает в себя все достопримечательности в центре города среди них, Свердловская государственная академическая филармония (видовая площадка), Храм-колокольня «Большой Златоуст» — Храм Св. Максимилиана с видовой площадкой, Музей Эрнста Неизвестного, Исторический сквер и его музей, Центр «Эрмитаж Урал».
Синяя линия объединила места, связанные с царской семьей: Храм на крови, Духовно-Просветительский центр «Царский», Часовня в честь великомученицы Елисаветы Феодоровны — всего 11 объектов. Фиолетовая линия, созданная в 2020 году посвящена объектам фестиваля уличного искусства STENOGRAFFIA.
Ценителям творчества рок- групп «Чайф», «Агата Кристи», «Наутилус Помпилиус», в Екатеринбурге интересно будет сходить в «Музей истории Екатеринбурга», где представлен проект — «Свердловскому рок-клубу».
Время полета 1час 30 минут. Стоимость билетов в ноябре, в обе стороны на 1 взрослого — 10 494 ₽. В конце декабря цена пока такая же.
Отцом городов сибирских и музеем под открытым небом называют Тобольск. Основанный в 1587 году на месте слияния крупных сибирских рек Тобола и Иртыша город был культурным, духовным, а теперь и историческим центром Сибири. Здесь есть на что посмотреть. Свыше 250 памятников архитектуры.
13 православны храмов, две мусульманские мечети и католический костел. В км от Тобольска расположены Иоанно-Введенский женский и Абалакский Свято-Знаменский мужской монастыри, сюда приезжаю паломники со всего мира.
Также в 19 км от Тобольска располагается–На территории комплекса гости смогут увидеть практически готовую к открытию соборную мечеть, ханскую ставку, музей. На территории комплекса находится Искерская Астана или «городище Искер», где покоятся первые проповедники ислама.
Время полета 2 часа 20 минут. Стоимость билетов в обе стороны на 1 взрослого — 12 000 руб. (специальная акция без багажа). Цена становится ниже, лишь в конце декабря.
Нарьян-Мар в переводе с ненецкого означает «красный город», небольшой уютный город, расположенный за полярным кругом.
По прилету в Жемчужину Арктики в аэропорту вас встретят воздушные суда Нарьян-Марского объединенного авиаотрядра, Ан-2, Ми-8, Ми-8МТВ в яркой ливрее.
В городе есть интересный краеведческий музей, историко-природный музей, этнокультурный центр. Уникальный деревянный Богоявленский Кафедральный собор,
А еще здесь нужно попробовать северную ягоду морошку и купить в гостинец продукцию из оленины.
Памятник трудовому подвигу жителей НАО в годы Отечественной войны «Самолет капитана Тарасова».
Время полета 1час 25 минут. Стоимость билета в обе стороны на одного взрослого — 8 700 ₽. Стоимость выше только с 28 декабря.
Столица Татарстана близка нам по менталитету и интересна своим многообразием, как исторических, так и современных объектов.
За два дня в Казани можно посетить множество интересных мест: Казанский кремль, Мечеть Кул-Шариф, Уникальный Музей Исламской культуры. А для путешествий с детьми здесь Аквапарк, Океанариум, Музей естественной истории Татарстана и музей Чак-чака.
*Указанная стоимость авиа билетов может измениться в зависимости от заполняемости самолета, от акций и скидок, организованных авиакомпаниями.
Цены на авиабилеты в ноябре и декабре почти не отличаются.
По мнению экспертов сервисов по поиску и покупке билетов, чтобы сэкономить, следует обращать внимания на многие факторы.
Свои билеты авиакомпании выставляют на продажу аж за 330 дней до вылета.
В зависимости от количества оставшихся мест, снижает или повышает первоначальный тариф за несколько месяцев до отправления рейса.
Билеты на самые востребованные рейсы в сезон летних отпусков или в зимние праздники, бронировать авиабилеты лучше за 4-6 месяцев до вылета.
На рейсы в обычные дни наиболее оптимально бронировать билет за 45-60 дней.
А вот менее удачное время для покупки билетов — 2-3 недели до вылета. В будние дни в будние дни, особенно — с понедельника по среду цены ниже.
Выгоднее покупать авиабилеты в обе стороны у одной авиакомпании. Нужно следить за скидками и акциями компаний.