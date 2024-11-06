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Posted 6 ноября, 05:28

Published 6 ноября, 05:28

Modified 6 ноября, 07:11

Updated 6 ноября, 07:11

Повар из Башкирии погиб на СВО

Повар из Башкирии погиб на СВО

6 ноября 2024, 05:28
Фото: tg/Андрей Иванюта.
В селе Ассы прошла церемония прощания с рядовым Вадимом Бикбулатовым, сообщает в среду, 6 ноября, глава администрации Белорецкого района Андрей Иванюта.

Вадим Бикбулатов родился в 1987 году и с ранних лет проявлял любовь к кулинарии. После окончания школы он получил профессию повара и долгое время трудился в санатории «Ассы».

С сентября 2022 года Вадим был мобилизован на специальную военную операцию. Его сослуживцы вспоминают о нем, как о человеке смелом и отзывчивом. За свою храбрость и мужество Вадим был награжден медалями «За боевые отличия» и «За отвагу».

К сожалению, в апреле 2024 года во время выполнения боевой задачи Вадим получил ранения, которые оказались несовместимыми с жизнью. По словам Андрея Иванюты, он был искренним и жизнерадостным человеком.

— На своей странице в социальной сети Вадим писал: «Пусть те, кто мне дороги, будут самыми счастливыми», — пишет Андрей Иванюта.
Спас командира — сам погиб на СВО
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Как ранее сообщал Mkset, в Белорецке простились с Александром Бабашевым. За время службы он спас множество раненых бойцов, в том числе командира части.

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