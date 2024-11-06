Повар из Башкирии погиб на СВО

Posted 6 ноября, 05:28
Published 6 ноября, 05:28
Modified 6 ноября, 07:11
Updated 6 ноября, 07:11
Вадим Бикбулатов родился в 1987 году и с ранних лет проявлял любовь к кулинарии. После окончания школы он получил профессию повара и долгое время трудился в санатории «Ассы».
С сентября 2022 года Вадим был мобилизован на специальную военную операцию. Его сослуживцы вспоминают о нем, как о человеке смелом и отзывчивом. За свою храбрость и мужество Вадим был награжден медалями «За боевые отличия» и «За отвагу».
К сожалению, в апреле 2024 года во время выполнения боевой задачи Вадим получил ранения, которые оказались несовместимыми с жизнью. По словам Андрея Иванюты, он был искренним и жизнерадостным человеком.
— На своей странице в социальной сети Вадим писал: «Пусть те, кто мне дороги, будут самыми счастливыми», — пишет Андрей Иванюта.
Как ранее сообщал Mkset, в Белорецке простились с Александром Бабашевым. За время службы он спас множество раненых бойцов, в том числе командира части.