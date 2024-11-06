Повар из Башкирии погиб на СВО

С сентября 2022 года Вадим был мобилизован на специальную военную операцию. Его сослуживцы вспоминают о нем, как о человеке смелом и отзывчивом. За свою храбрость и мужество Вадим был награжден медалями «За боевые отличия» и «За отвагу».