Политику вмешали в моду российских женщин

Posted 6 ноября, 12:35
Published 6 ноября, 12:35
Modified 6 ноября, 12:37
Updated 6 ноября, 12:37
Глава Совета по правам человека при президенте России, Валерий Фадеев, во время выставки в Совете Федерации сделал необычное заявление. По словам общественного деятеля в стране никогда не было традиций «закутывать женщин с головы до ног в темные ткани».
По словам господина Фадеева, костюмы русских крестьян или же женщин из более высоких сословий не выглядели таким образом, чтобы у видевшего их человека создавалось ощущение, что женщину закутали. Он также подчеркнул, что все больше и больше в последнее время в стране распространяются идеи закрыть как можно больше участков тела у мусульманских женщин и эти принципы не свойственны гражданам России, они привнесены из вне.
«Это больше политический выбор, но ни как не исторический. Российским людям нужна своя традиция, наши женщины одеваются так, как в принципе одевались в ранее время, а женщины с головы до ног спрятанные в ткань нам не нужны, — подчеркнул Фадеев.
Выставка на которой было сделано заявление была открыта к празднованию Дня народного единства. Специально приглашенные ателье показывали свое видение современных костюмов народов Сибири Крыма, Кавказа и Дальнего Севера.