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Posted 6 ноября, 12:35

Published 6 ноября, 12:35

Modified 6 ноября, 12:37

Updated 6 ноября, 12:37

Политику вмешали в моду российских женщин

Политику вмешали в моду российских женщин

6 ноября 2024, 12:35
Фото: 1MI.
Глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев сообщил, что выбор одежды российскими женщинами — это политическое требование, об этом рассказал сайт inkazan сегодня, 6 ноября.

Глава Совета по правам человека при президенте России, Валерий Фадеев, во время выставки в Совете Федерации сделал необычное заявление. По словам общественного деятеля в стране никогда не было традиций «закутывать женщин с головы до ног в темные ткани».

По словам господина Фадеева, костюмы русских крестьян или же женщин из более высоких сословий не выглядели таким образом, чтобы у видевшего их человека создавалось ощущение, что женщину закутали. Он также подчеркнул, что все больше и больше в последнее время в стране распространяются идеи закрыть как можно больше участков тела у мусульманских женщин и эти принципы не свойственны гражданам России, они привнесены из вне.

«Это больше политический выбор, но ни как не исторический. Российским людям нужна своя традиция, наши женщины одеваются так, как в принципе одевались в ранее время, а женщины с головы до ног спрятанные в ткань нам не нужны, — подчеркнул Фадеев.
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Выставка на которой было сделано заявление была открыта к празднованию Дня народного единства. Специально приглашенные ателье показывали свое видение современных костюмов народов Сибири Крыма, Кавказа и Дальнего Севера.

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