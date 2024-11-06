Политику вмешали в моду российских женщин

По словам господина Фадеева, костюмы русских крестьян или же женщин из более высоких сословий не выглядели таким образом, чтобы у видевшего их человека создавалось ощущение, что женщину закутали. Он также подчеркнул, что все больше и больше в последнее время в стране распространяются идеи закрыть как можно больше участков тела у мусульманских женщин и эти принципы не свойственны гражданам России, они привнесены из вне.