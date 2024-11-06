Подарок Собянина не прижился в Уфе

Posted 6 ноября, 15:16
Published 6 ноября, 15:16
Modified 6 ноября, 17:41
Updated 6 ноября, 17:41
Как сообщают очевидцы, на улице Аксакова сошёл с рельсов трамвай. На кадрах видно, что вагон встал на путях по диагонали. Проезду автотранспорта он серьёзно не мешает, однако движение по соседней трамвайной полосе временно оказалось парализованным.
В Управлении транспорта и связи Уфы пояснили, что сход произошёл из-за снежной наледи на рельсах.
Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе перестал курсировать популярный автобусный маршрут, обслуживавшийся частным перевозчиком.