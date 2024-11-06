Подарок Собянина не прижился в Уфе

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Posted 6 ноября, 15:16

Published 6 ноября, 15:16

Modified 6 ноября, 17:41

Updated 6 ноября, 17:41

В Уфе сошёл с рельсов московский трамвай

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6 ноября 2024, 15:16
Фото: Telegram/Ufa_rb.

В Уфе сошёл с рельсов московский трамвай

В центре башкирской столицы вечером среды, 6 ноября, произошло ДТП с участием нового вагона городской сети общественного электротранспорта, привезённого в город из Москвы.

Как сообщают очевидцы, на улице Аксакова сошёл с рельсов трамвай. На кадрах видно, что вагон встал на путях по диагонали. Проезду автотранспорта он серьёзно не мешает, однако движение по соседней трамвайной полосе временно оказалось парализованным.

В Управлении транспорта и связи Уфы пояснили, что сход произошёл из-за снежной наледи на рельсах.

Фото: Управление транспорта и связи АГО г. Уфа
В Уфе закрыли автобусный маршрут
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Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе перестал курсировать популярный автобусный маршрут, обслуживавшийся частным перевозчиком.

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