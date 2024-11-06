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Posted 6 ноября, 10:17

Published 6 ноября, 10:17

Modified 6 ноября, 11:11

Updated 6 ноября, 11:11

Лилия Мулланурова в центре

Очаровательная брюнетка возглавила район Башкирии

6 ноября 2024, 10:17
Фото: ok.ru/adm.belokatay. Лилия Мулланурова в центре

Лилия Мулланурова стала главой района Башкирии

Депутаты утвердили на пост местную уроженку, сообщает сайт районной администрации в среду, 6 ноября.

Уроженка села Белянка и педагог-словесник Лилия Мулланурова избрана руководителем Белокатайского района. Такие решение на основе тайного голосования было принято местными депутатами. Районные парламентарии единогласно поддержали кандидатуру женщины на заседании в среду, 6 ноября.

Таким образом, своего поста лишился прежний руководитель района Масхут Минигалин. Мужчина был главой Белокатайского района с 2019 года. Коллеги поблагодарили его за добросовестную работу. Так, при его руководстве в районе ввели в эксплуатацию детсад и отремонтировали целый список местных дорог.

Известно, что ранее Лилия Мулланурова уже трудилась чиновницей. С ноября 2020 года она была заместитель главы администрации по социально-культурным и гуманитарным вопросам Белокатайского района. В новой должности ей предстоит трудиться положенные по закону пять лет. В качестве главы Белокатайского района 50-летняя Лилия Мулланурова получила «богатое наследство» незавершенных проектов: это набившая оскомину затянувшая реконструкция коммунальной инфраструктуры и возведение ФОКа.

Лилия Мулланурова родилась в селе Белянка, расположенном в Белокатайском районе. В 1998 году она завершила обучение в Башкирском государственном университете, где получила диплом преподавателя башкирского языка и литературы. В 2008 году Лилия также окончила Башкирскую академию государственной службы и управления при Президенте РБ. Свою профессиональную деятельность начала в качестве учителя в Новомаскаринской начальной школе в Белокатайском районе.

Она занимала должность управляющего делами администрации Белянковского сельсовета, а также возглавляла комитет по делам молодежи Белокатайского района и работала начальником отдела кадровой и информационно-аналитической работы в администрации. Весной 2020 года стала победительницей IV Республиканского конкурса среди активных общественных лидеров в номинации «Женщина — лидер». С ноября 2020 года Лилия Мулланурова заняла кресло в районной администрации. В нём она пробыла почти ровно четыре года. Теперь бывшая учительница займет кабинет, где пять лет проработал Масхут Минигалин — уже экс-глава района в Башкирии.

Эффектная женщина стала мэром в Башкирии
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Ранее Mkset сообщал о том, что мэром города в Башкирии стала женщина. Кресло руководителя Белорецка заняла Вероника Домнина. Депутаты одобрили ее кандидатуру две недели назад. Вероника Домнина по профессии является экспертом по недвижимости.

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