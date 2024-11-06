Очаровательная брюнетка возглавила район Башкирии

Она занимала должность управляющего делами администрации Белянковского сельсовета, а также возглавляла комитет по делам молодежи Белокатайского района и работала начальником отдела кадровой и информационно-аналитической работы в администрации. Весной 2020 года стала победительницей IV Республиканского конкурса среди активных общественных лидеров в номинации «Женщина — лидер». С ноября 2020 года Лилия Мулланурова заняла кресло в районной администрации. В нём она пробыла почти ровно четыре года. Теперь бывшая учительница займет кабинет, где пять лет проработал Масхут Минигалин — уже экс-глава района в Башкирии.