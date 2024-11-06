Надежда Ангарская рассказала о своем новому пути к стройному телу

Надежда Ангарская поделилась своим опытом применения различных методов снижения веса. Актриса призналась, что в прошлом ее вес достигал 136 килограммов, что приводило к проблемам с суставами, ожирению печени, гипертонической болезни, а главное — к бесплодию. По словам Ангарской, врач заявил ей, что пока актриса не сбросит вес, она не сможет забеременеть. Это стало для телеведущей мощным стимулом привести свой вес в норму.