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Posted 6 ноября, 07:33

Published 6 ноября, 07:33

Modified 6 ноября, 07:33

Updated 6 ноября, 07:33

Надежда Ангарская рассказала о своем новому пути к стройному телу

Надежда Ангарская рассказала о своем новому пути к стройному телу

6 ноября 2024, 07:33
Фото: Фрагмент видео.
На круглом столе, который прошел в издательском доме «Аргументы и факты» 28 октября, собрались ведущие специалисты по борьбе и избыточным весом. Они обсудили различные способы коррекции массы тела.

В мероприятии приняла участие актриса и телеведущая Надежда Ангарская, которая уже много лет борется с лишним весом.

По данным статистики, каждый второй житель страны страдает от избыточного веса, а каждый третий россиянин сталкивается с ожирением, пишет 56orb.ru.

Надежда Ангарская поделилась своим опытом применения различных методов снижения веса. Актриса призналась, что в прошлом ее вес достигал 136 килограммов, что приводило к проблемам с суставами, ожирению печени, гипертонической болезни, а главное — к бесплодию. По словам Ангарской, врач заявил ей, что пока актриса не сбросит вес, она не сможет забеременеть. Это стало для телеведущей мощным стимулом привести свой вес в норму.

Ангарская опровергла утверждения людей, заявляющих, что они чувствуют себя комфортно в весе 160 кг при росте 170 см. На самом деле это страдание, и без помощи специалистов бороться с этой проблемой невозможно, призналась актриса.

Среди современных методов коррекции веса — различные виды диет, комплексы физических упражнений и медикаментозная терапия. Многие препараты отечественного производства, направленные на уменьшение веса и снижение риска сердечно-сосудистых заболеваний, показали свою эффективность. Например, известные российские звезды прибегают к использованию препарата «Велгия», который помогает уменьшить вес и минимизировать риск развития онкологии и сердечно-сосудистых заболеваний.

Главное — признать, что избыточный вес является серьезной проблемой, справиться с которой самому крайне сложно. Этот недуг требует своевременного обращения за помощью к специалистам.

#Общество
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