Маршрутчик отчитал уфимского школьника за проездной

Posted 6 ноября, 16:09
Published 6 ноября, 16:09
Modified 6 ноября, 17:34
Updated 6 ноября, 17:34
Ранее местные Telegram-каналы растиражировали видео, возмутившее пользователей и быстро получившее широкую известность.
На кадрах маршрутчик с нецензурной бранью отчитывает школьника, пытающегося оплатить проезд транспортной картой — водитель настойчиво требует отдать за проезд наличными или переводом на банковскую карту, однако в конце концов сдаётся и выгоняет ребёнка из автобуса.
Нежелание принимать в качестве средства оплаты транспортную карту водитель объяснил тем, что не хочет «платить свои деньги [главе региона] Хабирову».
По данным властей Башкирии, произошёл инцидент на автобусе частного перевозчика. После скандального ролика водитель был уволен.