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Posted 6 ноября, 16:09

Published 6 ноября, 16:09

Modified 6 ноября, 17:34

Updated 6 ноября, 17:34

Водителя уволили из-за ребенка в Башкортостане

Маршрутчик отчитал уфимского школьника за проездной

6 ноября 2024, 16:09
Фото: 1MI.

Водителя уволили из-за ребенка в Башкортостане

Недовольство транспортной системой Башкирии довело водителя автобуса из столицы региона до увольнения — сообщили в среду, 6 ноября, в Минтрансе региона.

Ранее местные Telegram-каналы растиражировали видео, возмутившее пользователей и быстро получившее широкую известность.

На кадрах маршрутчик с нецензурной бранью отчитывает школьника, пытающегося оплатить проезд транспортной картой — водитель настойчиво требует отдать за проезд наличными или переводом на банковскую карту, однако в конце концов сдаётся и выгоняет ребёнка из автобуса.

Нежелание принимать в качестве средства оплаты транспортную карту водитель объяснил тем, что не хочет «платить свои деньги [главе региона] Хабирову».

По данным властей Башкирии, произошёл инцидент на автобусе частного перевозчика. После скандального ролика водитель был уволен.

Видео: Telegram/Ufa_rb.
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Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе сошёл с рельсов новый трамвай, привезённый в Уфу из Москвы.

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