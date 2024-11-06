Маршрутчик отчитал уфимского школьника за проездной

На кадрах маршрутчик с нецензурной бранью отчитывает школьника, пытающегося оплатить проезд транспортной картой — водитель настойчиво требует отдать за проезд наличными или переводом на банковскую карту, однако в конце концов сдаётся и выгоняет ребёнка из автобуса.