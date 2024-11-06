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Posted 6 ноября, 08:49

Published 6 ноября, 08:49

Modified 6 ноября, 08:51

Updated 6 ноября, 08:51

Уфимцам не хватает зарплат

Каждый третий уфимец — нищий

6 ноября 2024, 08:49
Фото: mkset.ru.

Уфимцам не хватает зарплат

У 31% жителя Башкирии дохода не хватает даже на основные нужды, а у 41% — на необходимый для жизни минимум, сообщает итоги опроса рекрутинговый портал Head Hunter.

Только 27% жителей Республики Башкортостан довольны своей зарплатой, которой им хватает на покрытие основных потребностей. В 2021 году таких жителей Башкирии было на 8%, то есть 19%. Согласно итогам опроса, в Башкирии стало на 1% меньше тех, кто вынужден влачить жалкое безденежное существование. Так, по данным свежего исследования, 31% респондентов из Башкирии признались, что их зарплата не покрывает основные нужды. Еще 41% опрошенных рассказали, что им с трудом хватает на необходимый для жизни минимум. В этой категории падение на 7%. Отметим, что понятие минимума авторы исследования не уточняют. Равно, как и аппетиты респондентов к жизни.

Ради экономии жители Башкирии вынуждены во многом себе отказывать. Из-за нехватки денег 73% людей приходится отказываться от интересного досуга, 71% — от путешествий, 67% — от новой одежды и обуви, а 33% — от платной медицины и лекарств. Еще 27% респондентов вынуждены экономить на образовании.

В ходе опроса выяснили и то, представители каких профессий и сфер бизнеса довольны доходом, а каких — нет. Так, существующей зарплаты не хватает 58% работников торговли, 46% охранников и 45% юристам. Чаще всего денег мало женщинам предпенсионного возраста. А вот строители редко жалуются на безденежье. Всего 20% респондентов из этой сферы бизнеса сообщили, что им не хватает зарплаты.

Респонденты ответили и на вопросы о желаемой прибавке к зарплате для комфортной жизни и меню не только из воды и хлеба. Так, 59% респондентов хотели бы получать на ₽20 000 больше, а 27% опрошенных — от ₽15 000 до ₽20 000 сверху.

За улыбку в Уфе платят ₽150 000
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Ранее Mkset сообщал о том, сколько в Уфе и Башкирии готовы платить за «ленивую работу». Между делом можно заработать от ₽7 000 до ₽150 000.

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