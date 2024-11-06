Каждый третий уфимец — нищий

Только 27% жителей Республики Башкортостан довольны своей зарплатой, которой им хватает на покрытие основных потребностей. В 2021 году таких жителей Башкирии было на 8%, то есть 19%. Согласно итогам опроса, в Башкирии стало на 1% меньше тех, кто вынужден влачить жалкое безденежное существование. Так, по данным свежего исследования, 31% респондентов из Башкирии признались, что их зарплата не покрывает основные нужды. Еще 41% опрошенных рассказали, что им с трудом хватает на необходимый для жизни минимум. В этой категории падение на 7%. Отметим, что понятие минимума авторы исследования не уточняют. Равно, как и аппетиты респондентов к жизни.



Ради экономии жители Башкирии вынуждены во многом себе отказывать. Из-за нехватки денег 73% людей приходится отказываться от интересного досуга, 71% — от путешествий, 67% — от новой одежды и обуви, а 33% — от платной медицины и лекарств. Еще 27% респондентов вынуждены экономить на образовании.