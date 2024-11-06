Катастрофа под Уфой оказалась диверсией

Напомним, инцидент произошёл в ночь со 2 на 3 ноября на участке между станциями Дёма и Черниковка под Уфой. Происшествие никак не отразилось на движении пассажирских поездов, так как под прицел диверсии попал путь для товарняков. Состав с углем направлялся из Кургана в Саратов. Товарный поезд состоял из 74 вагонов.