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Posted 6 ноября, 19:47

Published 6 ноября, 19:47

Modified 6 ноября, 20:57

Updated 6 ноября, 20:57

Причиной схода 22 вагонов с углем под Уфой была диверсия

Катастрофа под Уфой оказалась диверсией

6 ноября 2024, 19:47
Фото: mkset.ru.

Причиной схода 22 вагонов с углем под Уфой была диверсия

Baza назвала причину схода с рельсов 22 вагонов с углем на техническом железнодорожном пути в районе Черниковки, который произошел в воскресенье, 3 ноября.

Согласно сведениям ресурса Baza, силовики задержали диверсанта спустя два дня. Подозреваемым в диверсии оказался 31-летний житель Ставропольского края по имени Иван И. Следственные органы уже возбудили уголовное дело в отношении жителя юга России. В случае обвинительного приговора ему грозит солидный тюремный срок. Санкция ст. 281 УК РФ «Диверсия» подразумевает наказание вплоть до 20 лет лишения свободы.

Напомним, инцидент произошёл в ночь со 2 на 3 ноября на участке между станциями Дёма и Черниковка под Уфой. Происшествие никак не отразилось на движении пассажирских поездов, так как под прицел диверсии попал путь для товарняков. Состав с углем направлялся из Кургана в Саратов. Товарный поезд состоял из 74 вагонов.

В результате диверсии с рельсов сошло 22 вагона с углём, и многие из них перевернулись. Также взрыв повредил контактную сеть, опоры и само железнодорожное полотно. На устранение последствий диверсии ушли почти сутки. Были задействованы около полутора сотен специалистов и специальная техника.

Ранее представители РЖД и Минтранс Башкирии назвали причиной железнодорожной катастрофы технические неполадки при экстренном торможении.

Катастрофа на железной дороге под Уфой — что известно к этому часу
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Видео: mkset.ru. Видео: МЧС РБ
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