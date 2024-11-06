Катастрофа под Уфой оказалась диверсией

Posted 6 ноября, 19:47
Published 6 ноября, 19:47
Modified 6 ноября, 20:57
Updated 6 ноября, 20:57
Согласно сведениям ресурса Baza, силовики задержали диверсанта спустя два дня. Подозреваемым в диверсии оказался 31-летний житель Ставропольского края по имени Иван И. Следственные органы уже возбудили уголовное дело в отношении жителя юга России. В случае обвинительного приговора ему грозит солидный тюремный срок. Санкция ст. 281 УК РФ «Диверсия» подразумевает наказание вплоть до 20 лет лишения свободы.
Напомним, инцидент произошёл в ночь со 2 на 3 ноября на участке между станциями Дёма и Черниковка под Уфой. Происшествие никак не отразилось на движении пассажирских поездов, так как под прицел диверсии попал путь для товарняков. Состав с углем направлялся из Кургана в Саратов. Товарный поезд состоял из 74 вагонов.
В результате диверсии с рельсов сошло 22 вагона с углём, и многие из них перевернулись. Также взрыв повредил контактную сеть, опоры и само железнодорожное полотно. На устранение последствий диверсии ушли почти сутки. Были задействованы около полутора сотен специалистов и специальная техника.
Ранее представители РЖД и Минтранс Башкирии назвали причиной железнодорожной катастрофы технические неполадки при экстренном торможении.