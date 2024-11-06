Из-за аварии в Башкирии построили Дом культуры

Posted 6 ноября, 16:16
Published 6 ноября, 16:16
Modified 6 ноября, 17:19
Updated 6 ноября, 17:19
Как указал глава региональной администрации, построить сельский дом культуры он обещал жителям Новомуслюмово в Мечетлинском районе ещё с 2021 года. Прежний местный клуб в деревне не работал примерно с середины 2010-х годов.
Хабиров решил упомянуть, что незадолго до его поездки в селе произошло серьёзное ДТП — несколько местных жителей отправились на праздник в соседнюю деревню, по дороге в их машину врезалась повозка. На этом фоне Хабиров пообещал организовать селу собственную площадку для праздников и «навести порядок».
Сдать новый объект глава Башкирии пообещал к сентябрю 2025 года.