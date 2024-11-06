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Posted 6 ноября, 16:16

Published 6 ноября, 16:16

Modified 6 ноября, 17:19

Updated 6 ноября, 17:19

Хабиров посетил Мечетлинский район

Из-за аварии в Башкирии построили Дом культуры

6 ноября 2024, 16:16
Фото: Радий Хабиров / Telegram.

Хабиров посетил Мечетлинский район

Сюжет
Радий Хабиров
Новым клубным домом обзаведётся башкирское село после визита главы региона — отчитался руководитель Республики Радий Хабиров на своих личных ресурсах в среду, 6 ноября.

Как указал глава региональной администрации, построить сельский дом культуры он обещал жителям Новомуслюмово в Мечетлинском районе ещё с 2021 года. Прежний местный клуб в деревне не работал примерно с середины 2010-х годов.

Хабиров решил упомянуть, что незадолго до его поездки в селе произошло серьёзное ДТП — несколько местных жителей отправились на праздник в соседнюю деревню, по дороге в их машину врезалась повозка. На этом фоне Хабиров пообещал организовать селу собственную площадку для праздников и «навести порядок».

Сдать новый объект глава Башкирии пообещал к сентябрю 2025 года.

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Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе собираются построить жилой комплекс за ₽3,8 млрд.

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