Из-за аварии в Башкирии построили Дом культуры

Хабиров решил упомянуть, что незадолго до его поездки в селе произошло серьёзное ДТП — несколько местных жителей отправились на праздник в соседнюю деревню, по дороге в их машину врезалась повозка. На этом фоне Хабиров пообещал организовать селу собственную площадку для праздников и «навести порядок».