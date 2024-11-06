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Posted 6 ноября, 05:08

Published 6 ноября, 05:08

Modified 6 ноября, 07:23

Updated 6 ноября, 07:23

График зимних каникул установили в Башкирии

График зимних каникул установили в Башкирии

6 ноября 2024, 05:08
Фото: 1MI.
Уфимские школьники вышли на учёбу во вторник, 5 ноябре, после осенних каникул, длившихся почти две недели, сообщает региональное Министерство образования.

Напомним, ученики большинства среднеобразовательных учреждений Башкирии ушли на длинные выходные с 25 октября и отдыхали до 5 ноября.

Следующие каникулы ждут детей уже на новогодних праздниках — с 29 декабря по 12 января включительно.

Отметим, что руководство школ может вносить собственные коррективы в учебные календари. Однако большая часть учреждений следует рекомендованным срокам каникул, установленным министерством образования Республики Башкортостан.

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Ранее Mkset сообщал о том, что на цены на горнолыжных курортах Башкирии выросли на 35%.

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