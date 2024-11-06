График зимних каникул установили в Башкирии

Posted 6 ноября, 05:08
Published 6 ноября, 05:08
Modified 6 ноября, 07:23
Updated 6 ноября, 07:23
Напомним, ученики большинства среднеобразовательных учреждений Башкирии ушли на длинные выходные с 25 октября и отдыхали до 5 ноября.
Следующие каникулы ждут детей уже на новогодних праздниках — с 29 декабря по 12 января включительно.
Отметим, что руководство школ может вносить собственные коррективы в учебные календари. Однако большая часть учреждений следует рекомендованным срокам каникул, установленным министерством образования Республики Башкортостан.