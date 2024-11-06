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Posted 6 ноября, 06:44

Published 6 ноября, 06:44

Modified 6 ноября, 07:08

Updated 6 ноября, 07:08

Скорость движения в Уфе упала до 22 км/ч

Уфа встала из-за снега

6 ноября 2024, 06:44
Фото: 1MI.

Скорость движения в Уфе упала до 22 км/ч

Сильный снегопад существенно замедлил городских автомобилистов, сообщает в среду, 6 ноября, Минтранс Башкирии.

По данным Минтранса Башкирии, на утро 6 ноября движение в Уфе стало значительно медленнее привычного, что связано с плотным трафиком и неблагоприятными погодными условиями. На основных улицах города наблюдаются заторы. Например, по улице Заки Валиди средняя скорость составляет лишь 28,5 км/ч из-за затрудненного движения от развязки с проспектом Салавата Юлаева до улицы Цюрупы. Не лучше ситуация и на проспекте Салавата Юлаева — здесь автомобилисты движутся со скоростью 48,3 км/ч от Бельского моста до улицы Мингажева.

Ситуация еще хуже на улице Маршала Жукова, где движение замедлилось до критических 22,4 км/ч между улицами С. Богородская и Сипайловская. На других участках также фиксируются проблемы: по улице Менделеева скорость не превышает 29,7 км/ч.

Кроме того, дорожные службы сообщают о сложных условиях на трассах Башкирии из-за сильного снегопада и гололедицы. В связи с этим в среду, 6 ноября, продолжаются ограничения на движение грузового и пассажирского транспорта в Белорецком и Учалинском районах на ряде участков дорог.

— Об открытии движения сообщим дополнительно. По дороге Магнитогорск-Ира проезд открыт для всех видов транспорта, — сообщают в ведомстве.
В Башкирии закрывают трассы
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