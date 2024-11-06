Уфа встала из-за снега

По данным Минтранса Башкирии, на утро 6 ноября движение в Уфе стало значительно медленнее привычного, что связано с плотным трафиком и неблагоприятными погодными условиями. На основных улицах города наблюдаются заторы. Например, по улице Заки Валиди средняя скорость составляет лишь 28,5 км/ч из-за затрудненного движения от развязки с проспектом Салавата Юлаева до улицы Цюрупы. Не лучше ситуация и на проспекте Салавата Юлаева — здесь автомобилисты движутся со скоростью 48,3 км/ч от Бельского моста до улицы Мингажева.