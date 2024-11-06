Бомжи устроили пьяную поножовщину в Уфе

— Полиция быстро установила личность подозреваемого и задержала его. Им оказался 68-летний гражданин, ранее судимый и не имеющий постоянного места жительства. В ходе допроса он признал свою вину и пояснил, что, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не смог справиться с эмоциями и в порыве гнева ударил собеседника ножом, — уточняет детали конфликта бомжей пресс-служба Управления МВД России по Уфе. — В связи с инцидентом возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Подозреваемый сейчас находится под арестом.