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Posted 6 ноября, 07:57

Published 6 ноября, 07:57

Modified 6 ноября, 07:59

Updated 6 ноября, 07:59

Уфимец госпитализирован с ножевым ранением

Бомжи устроили пьяную поножовщину в Уфе

6 ноября 2024, 07:57
Фото: mkset.ru.

Уфимец госпитализирован с ножевым ранением

По «горячим следам» задержали ранее судимого участника кровавого банкета, сообщает в среду, 6 ноября, пресс-служба Управления МВД России по Уфе.

В городскую больницу доставлен 54-летний мужчина из Кировского района Уфы с ножевым ранением в области живота. Сигнал о раненом пациенте в полицию дали медики. Криминальная травма заинтересовала правоохранителей. При дальнейшем расследовании было установлено, что пострадавший вместе с друзьями употреблял алкогольные напитки. Однако за теплой беседой последовал конфликт, в ходе которого один из мужчин нанес удар ножом своему оппоненту.

— Полиция быстро установила личность подозреваемого и задержала его. Им оказался 68-летний гражданин, ранее судимый и не имеющий постоянного места жительства. В ходе допроса он признал свою вину и пояснил, что, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не смог справиться с эмоциями и в порыве гнева ударил собеседника ножом, — уточняет детали конфликта бомжей пресс-служба Управления МВД России по Уфе. — В связи с инцидентом возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Подозреваемый сейчас находится под арестом.

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Как известно, ранее на больничной койке из-за агрессивного клиента оказался молодой сотрудник уфимской автомойки.

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