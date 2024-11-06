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Posted 6 ноября, 15:55

Published 6 ноября, 15:55

Modified 6 ноября, 17:36

Updated 6 ноября, 17:36

Бастрыкин требует отчет по отравлению в Уфе

Бастрыкин заинтересовался массовым отравлением в Уфе

6 ноября 2024, 15:55
Фото: 1MI.

Бастрыкин требует отчет по отравлению в Уфе

Глава Следственного комитета РФ затребовал доклад после ЧП на одном из заводов башкирской столицы — сообщили в пресс-службе ведомства в среду, 6 ноября.

Напомним, множество сотрудников ПАО «ОДК-Уфимское моторостроительное производственное объединение» ранее попали в больницу с острым недомоганием после приёма пищи в столовой объекта. Как выяснилось позже, причиной произошедшего стала норовирусная инфекция.

Всего с жалобами к врачам обратились около 20 сотрудников. С симптомами инфекции же в госпиталь увезли десятерых.

Башкирские бракоделы интересуют Бастрыкина
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Ранее, как сообщал Mkset, Бастрыкин удостоил своим вниманием Башкирию по другому поводу — в регионе завели уголовное дело по ремонту детсада.

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