Бастрыкин заинтересовался массовым отравлением в Уфе

Posted 6 ноября, 15:55
Published 6 ноября, 15:55
Modified 6 ноября, 17:36
Updated 6 ноября, 17:36
Напомним, множество сотрудников ПАО «ОДК-Уфимское моторостроительное производственное объединение» ранее попали в больницу с острым недомоганием после приёма пищи в столовой объекта. Как выяснилось позже, причиной произошедшего стала норовирусная инфекция.
Всего с жалобами к врачам обратились около 20 сотрудников. С симптомами инфекции же в госпиталь увезли десятерых.
Ранее, как сообщал Mkset, Бастрыкин удостоил своим вниманием Башкирию по другому поводу — в регионе завели уголовное дело по ремонту детсада.