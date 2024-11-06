Американист рассказал об изменениях для Украины после выборов в США

Posted 6 ноября, 15:45
Published 6 ноября, 15:45
Modified 6 ноября, 15:47
Updated 6 ноября, 15:47
Как пишет «Ридус», Дудаков заявил, что у Трампа иное представление о том, как решить украинский конфликт, в отличие от демократов и самого Зеленского. Для него вопросы Украины не являются приоритетными. Есть вероятность, что он попытается наладить диалог с Россией. Трамп намерен сократить затраты США и перенаправить их на другие направления, которые считает более важными.
В первую очередь это противостояние с Китаем и Ираном на Ближнем Востоке. По его словам, Трамп может предложить Москве некоторые уступки, но в ответ он потребует от России уменьшения сотрудничества с Китаем и Ираном и этот сценарий для РФ не является благоприятным, но к нему нужно быть готовыми.