Американист рассказал об изменениях для Украины после выборов в США

Как пишет «Ридус», Дудаков заявил, что у Трампа иное представление о том, как решить украинский конфликт, в отличие от демократов и самого Зеленского. Для него вопросы Украины не являются приоритетными. Есть вероятность, что он попытается наладить диалог с Россией. Трамп намерен сократить затраты США и перенаправить их на другие направления, которые считает более важными.