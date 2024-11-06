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Posted 6 ноября, 15:45

Published 6 ноября, 15:45

Modified 6 ноября, 15:47

Updated 6 ноября, 15:47

Американист рассказал об изменениях для Украины после выборов в США

6 ноября 2024, 15:45
Возвращение Дональда Трампа к президентству в США может иметь отрицательные последствия для режима Зеленского на Украине. Об этом заявил политолог-американист Малек Дудаков. Он считает, что подход Соединённых Штатов относительно Украины может существенно измениться.

Как пишет «Ридус», Дудаков заявил, что у Трампа иное представление о том, как решить украинский конфликт, в отличие от демократов и самого Зеленского. Для него вопросы Украины не являются приоритетными. Есть вероятность, что он попытается наладить диалог с Россией. Трамп намерен сократить затраты США и перенаправить их на другие направления, которые считает более важными.

В первую очередь это противостояние с Китаем и Ираном на Ближнем Востоке. По его словам, Трамп может предложить Москве некоторые уступки, но в ответ он потребует от России уменьшения сотрудничества с Китаем и Ираном и этот сценарий для РФ не является благоприятным, но к нему нужно быть готовыми.

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