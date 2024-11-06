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Posted 6 ноября, 10:11

Published 6 ноября, 10:11

Modified 6 ноября, 10:26

Updated 6 ноября, 10:26

Александр Сидякин награжден орденом Александра Невского

Александр Сидякин награжден орденом Александра Невского

6 ноября 2024, 10:11
Фото: vk.com/a_sidyakin.
Об этом сообщил Mkset источник в партии «Единая Россия» в среду, 6 ноября.

Сегодня стало известно о том, что руководителя исполкома партии «Единая Россия», экс-руководителя администрации главы РБ Александра Сидякина наградили орденом Александра Невского. По данным источника, в ближайшее время указ будет опубликован.

Ранее президент страны Владимир Путин орденом Александра Невского наградил главу Башкортостана Радия Хабирова. Кроме того, руководитель региона имеет Орден Почета, Орден республики Крым «За верность долгу» и почетную грамоту от президента Российской Федерации.

К слову, премьер-министр Башкортостана Андрей Назаров также имеет государственные награды. Это медаль в честь 850-летия Москвы, почетная грамота от президента РФ, почетная грамота Правительства РФ, а также медаль Столыпина П.А II степени.

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#Политика#Единая Россия#Россия#Новости Башкирии#Новости Уфы#Александр Сидякин
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