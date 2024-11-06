5 секретов, как отбелить пожелтевший пластик: простые способы вернуть прежний вид

Posted 6 ноября, 12:35
Published 6 ноября, 12:35
Modified 6 ноября, 12:37
Updated 6 ноября, 12:37
Со временем пластик под воздействием ультрафиолетовых лучей, грязи и различных химических веществ приобретает неприятный желтоватый оттенок. Этот налет чаще всего связан с химическим изменением поверхности, и справиться с ним нелегко.
Но, к счастью, существуют проверенные способы, которые помогут вернуть белизну пластику. Эксперты французского издания Trucset bricolages составили подробный обзор методов, которые доказали свою эффективность на практике.
Это не только популярный кулинарный ингредиент, но и универсальный очиститель. Его кислотные свойства помогают растворять налет и отбеливать поверхность пластика.
Как использовать: наполните ведро или любую большую емкость водой и добавьте уксус в равных пропорциях. Смочите губку или мягкую ткань этой смесью и аккуратно протрите пожелтевшую поверхность. Если предмет небольшой, можно просто оставить его в растворе на несколько часов.
Ещё одно средство, отлично справляющееся с налетом на пластике. Благодаря мелкозернистой текстуре сода действует как мягкий абразив, который не поцарапает материал.
Как использовать: сделайте пасту из соды и небольшого количества воды. Нанесите её на мягкую губку и аккуратно потрите пожелтевший участок. Оставьте пасту на поверхности на несколько минут, затем смойте чистой водой.
Также известный как чистящая глина, он продается в виде порошка и идеально подходит для удаления старых и стойких загрязнений. Это средство можно найти в отделе бытовой химии, и он не содержит агрессивных химических компонентов, поэтому безопасен для домашних условий.
Как использовать: слегка смочите губку и потрите её о глиняный камень, пока не образуется пена. Нанесите пену на поверхность пластика и аккуратно втирайте. Спустя несколько минут протрите чистой влажной тряпкой.
Перекись водорода — это антисептический раствор, который также обладает отбеливающими свойствами. Этот метод особенно эффективен для крупных пластиковых предметов, которые можно оставить на солнце.
Как использовать: поместите предмет в таз, полностью залейте его перекисью и оставьте на несколько часов под прямыми солнечными лучами. Под воздействием солнечного света процесс отбеливания ускоряется.
Для самых сложных случаев, когда обычные методы не помогают, можно использовать самодельный «ретробрайт». Это смесь, активно применяемая в среде коллекционеров ретро-техники для отбеливания пластика.
Как использовать: смешайте детскую смесь для питания, перекись водорода и порошковый пятновыводитель с активным кислородом. Нанесите смесь кисточкой на пожелтевшую поверхность и оставьте на солнце. Обновляйте слой смеси каждые 30–40 минут для лучшего эффекта.
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