5 секретов, как отбелить пожелтевший пластик: простые способы вернуть прежний вид

Как использовать: наполните ведро или любую большую емкость водой и добавьте уксус в равных пропорциях. Смочите губку или мягкую ткань этой смесью и аккуратно протрите пожелтевшую поверхность. Если предмет небольшой, можно просто оставить его в растворе на несколько часов.