Звезда Башкирии вернулся с новыми хитами

Posted 5 ноября, 06:13
Published 5 ноября, 06:13
Modified 5 ноября, 08:03
Updated 5 ноября, 08:03
После трех месяцев работы в студии звукозаписи и проблемами со здоровьем певец татарско-башкирской эстрады Элвин Грей выпустил новый акустический альбом. Совсем недавно у музыканта были проблемы со слухом, а именно, он страдал от двухсторонней тугоухости. Артист жаловался, что из-за болезни он не может слышать на некоторых высоких частотах звуки, а причиной стала усердная работа. А в октябре этого года Грей был госпитализирован с отитом, из-за которого потерял возможность слышать левым ухом. В связи с чем были отменены концерты и перенесены на поздний срок.
Но, несмотря на все трудности со здоровьем и столкновениями с судебными исками за авторство хита «Туган Як», Элвин Грей продолжает свой творческий путь создавая музыкальные хиты. Своих поклонников исполнитель порадовал выпуском нового акустического альбома.
Выпустив на всех музыкальных платформах релиз, Элвин Грей предлагает каждому слушателю погрузиться в атмосферу осеннего комфорта и услышать всеми знакомые хиты в новой нежной акустике.
Недавно издание Mkset сообщил про смерть известного Башкирского рок-музыканта.