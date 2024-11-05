Звезда Башкирии вернулся с новыми хитами

После трех месяцев работы в студии звукозаписи и проблемами со здоровьем певец татарско-башкирской эстрады Элвин Грей выпустил новый акустический альбом. Совсем недавно у музыканта были проблемы со слухом, а именно, он страдал от двухсторонней тугоухости. Артист жаловался, что из-за болезни он не может слышать на некоторых высоких частотах звуки, а причиной стала усердная работа. А в октябре этого года Грей был госпитализирован с отитом, из-за которого потерял возможность слышать левым ухом. В связи с чем были отменены концерты и перенесены на поздний срок.