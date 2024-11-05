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Posted 5 ноября, 06:13

Published 5 ноября, 06:13

Modified 5 ноября, 08:03

Updated 5 ноября, 08:03

Звезда Башкирии вернулся с новыми хитами

Звезда Башкирии вернулся с новыми хитами

5 ноября 2024, 06:13
Фото: 1MI.
Певец и композитор Элвин Грей выпустил музыкальный альбом, несмотря на проблемы со здоровьем, рассказал в своем Telegram-канале музыкант во вторник, 5 ноября.

После трех месяцев работы в студии звукозаписи и проблемами со здоровьем певец татарско-башкирской эстрады Элвин Грей выпустил новый акустический альбом. Совсем недавно у музыканта были проблемы со слухом, а именно, он страдал от двухсторонней тугоухости. Артист жаловался, что из-за болезни он не может слышать на некоторых высоких частотах звуки, а причиной стала усердная работа. А в октябре этого года Грей был госпитализирован с отитом, из-за которого потерял возможность слышать левым ухом. В связи с чем были отменены концерты и перенесены на поздний срок.

Но, несмотря на все трудности со здоровьем и столкновениями с судебными исками за авторство хита «Туган Як», Элвин Грей продолжает свой творческий путь создавая музыкальные хиты. Своих поклонников исполнитель порадовал выпуском нового акустического альбома.

Выпустив на всех музыкальных платформах релиз, Элвин Грей предлагает каждому слушателю погрузиться в атмосферу осеннего комфорта и услышать всеми знакомые хиты в новой нежной акустике.

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