mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 5 ноября, 12:18

Published 5 ноября, 12:18

Modified 5 ноября, 12:22

Updated 5 ноября, 12:22

Военного начальника задержали после жалобы уфимского бойца

Военного начальника задержали после жалобы уфимского бойца

5 ноября 2024, 12:18
Фото: Vk/Альфит Нигаматьянов.
Под арест попал командир войсковой части в Луганске, который подозревается в коррупции и вымогательстве денег у солдат, сообщает во вторник, 5 ноября, депутат Госсобрания РБ Альфит Нигаматьянов.

Как стало известно, участник специальной военной операции (СВО) из Уфы, обратился за помощью к депутату Альфиту Нигаматьянову. Боец сообщил о том, что его командир требует от солдат деньги из выплат за ранения, а также за перевод в тыловые зоны и уход отпуск.

— В результате оперативного взаимодействия Следственного комитета России и ФСБ, командир войсковой части был задержан. Спецоперация прошла по результатам множества обращений от мобилизованных бойцов и их родственников. По данным источников, произошел еще один случай с военнослужащим, признанным не годным к службе по состоянию здоровья — его все еще заставляли выполнять различные работы под руководством командира. Все эти факты стали основанием для возбуждения уголовного дела по статье о мошенничестве в особо крупном размере, — указывает депутат Госсобрания РБ Альфит Нигаматьянов.

На момент написания материала расследование продолжается — с целью выявления всех причастных к этой преступной схеме должностных лиц.

В Уфе арестовали высокопоставленного чиновника
Узнать подробнее
Читайте также:
Башкирии грозит сильный снегопадДиректор парка «Патриот» арестован силовикамиОтца погибшего ребенка вертолётом доставили в Уфу
#Анжелика Барабаш#Общество#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Башкортостан#Россия#Коррупция#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Салават#Нефтекамск#Преступление#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Кумертау#СВО#Расследование#Белебей#Мелеуз#УФСБ#Солдаты#Военные части
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика