Военного начальника задержали после жалобы уфимского бойца

Posted 5 ноября, 12:18
Published 5 ноября, 12:18
Modified 5 ноября, 12:22
Updated 5 ноября, 12:22
Как стало известно, участник специальной военной операции (СВО) из Уфы, обратился за помощью к депутату Альфиту Нигаматьянову. Боец сообщил о том, что его командир требует от солдат деньги из выплат за ранения, а также за перевод в тыловые зоны и уход отпуск.
— В результате оперативного взаимодействия Следственного комитета России и ФСБ, командир войсковой части был задержан. Спецоперация прошла по результатам множества обращений от мобилизованных бойцов и их родственников. По данным источников, произошел еще один случай с военнослужащим, признанным не годным к службе по состоянию здоровья — его все еще заставляли выполнять различные работы под руководством командира. Все эти факты стали основанием для возбуждения уголовного дела по статье о мошенничестве в особо крупном размере, — указывает депутат Госсобрания РБ Альфит Нигаматьянов.
На момент написания материала расследование продолжается — с целью выявления всех причастных к этой преступной схеме должностных лиц.