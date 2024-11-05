Военного начальника задержали после жалобы уфимского бойца

Как стало известно, участник специальной военной операции (СВО) из Уфы, обратился за помощью к депутату Альфиту Нигаматьянову. Боец сообщил о том, что его командир требует от солдат деньги из выплат за ранения, а также за перевод в тыловые зоны и уход отпуск.