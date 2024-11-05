Ветеринар Шеляков высказался против запрета породы кошек-бульдогов

Posted 5 ноября, 09:39
Published 5 ноября, 09:39
Modified 5 ноября, 09:41
Updated 5 ноября, 09:41
Михаил Шеляков, ветеринарный врач высшей категории, в беседе с «Ридусом» высказался по поводу требования зоозащитников из Германии и Великобритании запретить разведение породы кошек-бульдогов, так как животные «испытывают большие страдания.
Собеседник признал, что представители данной породы изначально мало живущие и имеют большое количество проблем с дыханием и кардиопатологиями. Ветеринарные врачи также не очень любят эту породу из-за высоких рисков удушья при наркозе. Из-за этого приходится проводить мероприятия, которые не требуются во время лечения кошек других пород.
Тем не менее Шеляков подчеркнул, что данные проблемы не настолько выражены, чтобы запрещать. По его мнению, стоит контролировать гигиену производства, так как при искусственном отборе человеком накапливаются рецессивные гены. Чтобы не выявлялись генетические уродства, заводчикам необходимо быть аккуратнее.