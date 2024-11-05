Ветеринар Шеляков высказался против запрета породы кошек-бульдогов

Собеседник признал, что представители данной породы изначально мало живущие и имеют большое количество проблем с дыханием и кардиопатологиями. Ветеринарные врачи также не очень любят эту породу из-за высоких рисков удушья при наркозе. Из-за этого приходится проводить мероприятия, которые не требуются во время лечения кошек других пород.