mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 5 ноября, 09:39

Published 5 ноября, 09:39

Modified 5 ноября, 09:41

Updated 5 ноября, 09:41

Ветеринар Шеляков высказался против запрета породы кошек-бульдогов

5 ноября 2024, 09:39
Вместо запрета на разведение новой породы кошек-бульдогов ветеринар предложил усилить контроль над заводчиками.

Михаил Шеляков, ветеринарный врач высшей категории, в беседе с «Ридусом» высказался по поводу требования зоозащитников из Германии и Великобритании запретить разведение породы кошек-бульдогов, так как животные «испытывают большие страдания.

Собеседник признал, что представители данной породы изначально мало живущие и имеют большое количество проблем с дыханием и кардиопатологиями. Ветеринарные врачи также не очень любят эту породу из-за высоких рисков удушья при наркозе. Из-за этого приходится проводить мероприятия, которые не требуются во время лечения кошек других пород.

Тем не менее Шеляков подчеркнул, что данные проблемы не настолько выражены, чтобы запрещать. По его мнению, стоит контролировать гигиену производства, так как при искусственном отборе человеком накапливаются рецессивные гены. Чтобы не выявлялись генетические уродства, заводчикам необходимо быть аккуратнее.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика