В октябре выдачи ипотеки в России снизились на четверть

Posted 5 ноября, 09:30
Published 5 ноября, 09:30
Modified 5 ноября, 09:32
Updated 5 ноября, 09:32
В целом по итогам 10 месяцев россияне получили на покупку жилья около 4,2 трлн рублей — примерно на треть меньше, чем за тот же период 2023 года. На фоне очень высоких рыночных ставок основное число сделок клиенты проводят в рамках господдержки. Из-за отмены массовой льготной ипотеки и нестабильных условий оставшихся программ их доля по сравнению с началом года снижается.
Средний «чек» ипотеки в целом на рынке также продолжает сокращаться: по итогам октября — 4,4 млн рублей (на 440 тыс. руб. меньше, чем в начале 2024 года). Самый большой размер кредита фиксируется в рамках льготной ипотеки.
Что касается сроков ипотеки, в этом году у этого показателя разнонаправленная динамика. С учетом цен на новостройки дольше всего заемщики планируют платить по льготным программам.
Начальник управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Сергей Бабин считает, что сейчас ипотека для многих стало неподъемной задачей, но при этом квартирный вопрос никуда не делся. Как следствие — структура рынка недвижимости меняется:
— Если раньше подавляющее число сделок проходило с помощью ипотеки, то теперь застройщики активно предлагают рассрочку, а на «вторичке» купля-продажа проходит в основном за наличные или в результате обмена одной квартиры на другую с небольшой кредитной доплатой, — отметил Сергей Бабин.
По данным ВТБ, сегодня типичные ипотечные заемщики — это клиенты в возрасте 39 лет, более половины из них состоят в браке, а около 40% — имеют детей. Средняя площадь приобретаемой квартиры составляет 46,1 кв. метров.