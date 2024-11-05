В октябре выдачи ипотеки в России снизились на четверть

В целом по итогам 10 месяцев россияне получили на покупку жилья около 4,2 трлн рублей — примерно на треть меньше, чем за тот же период 2023 года. На фоне очень высоких рыночных ставок основное число сделок клиенты проводят в рамках господдержки. Из-за отмены массовой льготной ипотеки и нестабильных условий оставшихся программ их доля по сравнению с началом года снижается.