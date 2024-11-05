В Черниковке спаивали детей

Как говорится в обвинительном заключении, она находилась на рабочем месте в продуктовом магазине по улице Кольцевой и без раздумий продала алкоголь несовершеннолетнему покупателю. Интересно, что этот случай стал известен благодаря другому покупателю магазина. Он заметил, что что-то не так и решил вызвать полицию. Теперь уголовное дело направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.