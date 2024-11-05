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Posted 5 ноября, 07:37

Published 5 ноября, 07:37

Modified 5 ноября, 07:52

Updated 5 ноября, 07:52

Уфимка пойдет под суд за пиво

В Черниковке спаивали детей

5 ноября 2024, 07:37
Фото: 1MI.

Уфимка пойдет под суд за пиво

В Уфе кассир магазина предстанет перед судом за продажу алкоголя несовершеннолетнему, сообщает во вторник, 5 ноября, прокуратура Башкирии.

Как стало известно, в Черниковке, 45-летняя работница магазина решила пренебречь правилами и продать алкоголь 16-летнему подростку. По информации прокуратуры Орджоникидзевского района Уфы, данный инцидент произошел в октябре 2023 года. Женщина, которая ранее уже была привлечена к ответственности за аналогичное нарушение, снова оказалась на скамье подсудимых.

Как говорится в обвинительном заключении, она находилась на рабочем месте в продуктовом магазине по улице Кольцевой и без раздумий продала алкоголь несовершеннолетнему покупателю. Интересно, что этот случай стал известен благодаря другому покупателю магазина. Он заметил, что что-то не так и решил вызвать полицию. Теперь уголовное дело направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.

Как ранее сообщал Mkset, депутаты рассматривают ограничение продажи горячительных напитков в Башкирии.

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