В Черниковке спаивали детей

Posted 5 ноября, 07:37
Published 5 ноября, 07:37
Modified 5 ноября, 07:52
Updated 5 ноября, 07:52
Как стало известно, в Черниковке, 45-летняя работница магазина решила пренебречь правилами и продать алкоголь 16-летнему подростку. По информации прокуратуры Орджоникидзевского района Уфы, данный инцидент произошел в октябре 2023 года. Женщина, которая ранее уже была привлечена к ответственности за аналогичное нарушение, снова оказалась на скамье подсудимых.
Как говорится в обвинительном заключении, она находилась на рабочем месте в продуктовом магазине по улице Кольцевой и без раздумий продала алкоголь несовершеннолетнему покупателю. Интересно, что этот случай стал известен благодаря другому покупателю магазина. Он заметил, что что-то не так и решил вызвать полицию. Теперь уголовное дело направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.
Как ранее сообщал Mkset, депутаты рассматривают ограничение продажи горячительных напитков в Башкирии.