В Башкирии приструнят риэлторов

Posted 5 ноября, 09:33
Published 5 ноября, 09:33
Modified 5 ноября, 10:05
Updated 5 ноября, 10:05
Риэлторы стали неотъемлемой частью рынка недвижимости, однако правовой статус этой профессии остается неопределенным. По словам председателя Государственного Собрания — Курултая РБ Константина Толкачева, их деятельность фактически находится в серой зоне, и это создает множество рисков для покупателей и продавцов.
— Большинство сделок с недвижимостью происходит через посредников, но у нас нет единого реестра таких специалистов, — подчеркнул Толкачев.
Он отметил, что любой желающий может назвать себя риэлтором и заниматься продажей квартир без какой-либо аттестации или лицензирования. Это приводит к тому, что люди рискуют своими средствами, доверяя непроверенным специалистам. Необходимость создания рабочей группы по выработке предложений по совершенствованию законодательства стала очевидной, сообщают в ведомстве.
Рабочая группа будет состоять из депутатов, профильных экспертов и представителей надзорных ведомств. Они займутся анализом существующего законодательства и предложат решения для защиты прав потребителей на рынке недвижимости.
Как ранее сообщат Mkset, в Стерлитамаке преступная схема риэлтора привела к неприятностям для местных жителей, потерявших свои квартиры и все сбережения.