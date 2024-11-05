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Posted 5 ноября, 09:33

Published 5 ноября, 09:33

Modified 5 ноября, 10:05

Updated 5 ноября, 10:05

В Башкортостане создадут реестр риэлторов

В Башкирии приструнят риэлторов

5 ноября 2024, 09:33
Фото: 1MI.

В Башкортостане создадут реестр риэлторов

В регионе решили навести порядок в риэлторском бизнесе, чтобы защитить интересы граждан при сделках с недвижимостью, сообщает во вторник, 5 ноября, пресс-служба Госсобрания — Курултая РБ.

Риэлторы стали неотъемлемой частью рынка недвижимости, однако правовой статус этой профессии остается неопределенным. По словам председателя Государственного Собрания — Курултая РБ Константина Толкачева, их деятельность фактически находится в серой зоне, и это создает множество рисков для покупателей и продавцов.

— Большинство сделок с недвижимостью происходит через посредников, но у нас нет единого реестра таких специалистов, — подчеркнул Толкачев.

Он отметил, что любой желающий может назвать себя риэлтором и заниматься продажей квартир без какой-либо аттестации или лицензирования. Это приводит к тому, что люди рискуют своими средствами, доверяя непроверенным специалистам. Необходимость создания рабочей группы по выработке предложений по совершенствованию законодательства стала очевидной, сообщают в ведомстве.

Рабочая группа будет состоять из депутатов, профильных экспертов и представителей надзорных ведомств. Они займутся анализом существующего законодательства и предложат решения для защиты прав потребителей на рынке недвижимости.

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Как ранее сообщат Mkset, в Стерлитамаке преступная схема риэлтора привела к неприятностям для местных жителей, потерявших свои квартиры и все сбережения.

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