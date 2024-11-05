В Башкирии приструнят риэлторов

Он отметил, что любой желающий может назвать себя риэлтором и заниматься продажей квартир без какой-либо аттестации или лицензирования. Это приводит к тому, что люди рискуют своими средствами, доверяя непроверенным специалистам. Необходимость создания рабочей группы по выработке предложений по совершенствованию законодательства стала очевидной, сообщают в ведомстве.