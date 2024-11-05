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Posted 5 ноября, 14:55

Published 5 ноября, 14:55

Modified 5 ноября, 15:56

Updated 5 ноября, 15:56

Уфимский строитель ответит перед законом

Уфимцев обманули с жильем

5 ноября 2024, 14:55
Фото: 1MI.

Уфимский строитель ответит перед законом

Мужчина похитил у горожан деньги, обещая построить уютные дома и бани, сообщает во вторник, 5 ноября, прокуратура Башкирии.

Как стало известно, история началась в апреле 2021 года, когда 26-летний парень, будучи индивидуальным предпринимателем, начал активно размещать объявления в Интернете. Он обещал построить каркасные и модульные дома, лестницы, беседки и даже курятники.

Но вместо того чтобы выполнять свои обязательства, молодой парень злоупотреблял доверием своих клиентов. На протяжении двух лет он собирал деньги под предлогом выполнения работ. В результате 28 граждан остались без своих денег и выполненной работы. Общая сумма похищенных денег составила почти 6 миллионов рублей.

Как утверждает прокуратура, обвиняемый не признает своей вины. Тем не менее, дело уже направлено в Демский районный суд Уфы для рассмотрения по существу.

«Черный риэлтор» превратила в бомжей жителей Башкирии
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Как ранее сообщал Mkset, в Стерлитамаке преступная схема риэлтора привела к неприятностям для местных жителей, потерявших свои квартиры и все сбережения.

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