Уфимцев обманули с жильем

Но вместо того чтобы выполнять свои обязательства, молодой парень злоупотреблял доверием своих клиентов. На протяжении двух лет он собирал деньги под предлогом выполнения работ. В результате 28 граждан остались без своих денег и выполненной работы. Общая сумма похищенных денег составила почти 6 миллионов рублей.