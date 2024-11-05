Уфимские рабочие обманули начальство на ₽42 млн

Posted 5 ноября, 20:58
Published 5 ноября, 20:58
Modified 5 ноября, 21:00
Updated 5 ноября, 21:00
Ушлые сотрудники в октябре 2022 года пожаловались правоохранителям на удержание заработной платы. Компания уфимцев рассказала, якобы их руководство суммарно оказалось перед ними в долгу на ₽42 млн. Горожане предъявили необходимые документы и получили всю сумму.
Между тем счастье мошенников длилось недолго — после проверки прокуратуры деньги пришлось вернуть назад. Правоохранители выяснили, что удостоверения, якобы выписанные комиссией по трудовым спорам, были подложными. Суд по иску надзорного ведомства взыскал с горожан средства.