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Posted 5 ноября, 20:58

Published 5 ноября, 20:58

Modified 5 ноября, 21:00

Updated 5 ноября, 21:00

Уфимские рабочие обманули начальство на ₽42 млн

Уфимские рабочие обманули начальство на ₽42 млн

5 ноября 2024, 20:58
Фото: 1MI.
Четверо уфимцев нечестным путём получили огромную сумму, «раскачав права» перед приставами — сообщили в башкортостанской прокуратуре.

Ушлые сотрудники в октябре 2022 года пожаловались правоохранителям на удержание заработной платы. Компания уфимцев рассказала, якобы их руководство суммарно оказалось перед ними в долгу на ₽42 млн. Горожане предъявили необходимые документы и получили всю сумму.

Между тем счастье мошенников длилось недолго — после проверки прокуратуры деньги пришлось вернуть назад. Правоохранители выяснили, что удостоверения, якобы выписанные комиссией по трудовым спорам, были подложными. Суд по иску надзорного ведомства взыскал с горожан средства.

Уфимцев обманули с жильем
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Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе стройпредприятие обмануло горожан на ₽6 млн.

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