Уфимские рабочие обманули начальство на ₽42 млн

Ушлые сотрудники в октябре 2022 года пожаловались правоохранителям на удержание заработной платы. Компания уфимцев рассказала, якобы их руководство суммарно оказалось перед ними в долгу на ₽42 млн. Горожане предъявили необходимые документы и получили всю сумму.