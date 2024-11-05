Уфимец наказал Wildberries

Posted 5 ноября, 10:33
Published 5 ноября, 10:33
Modified 5 ноября, 16:08
Updated 5 ноября, 16:08
В управление по надзору и защите прав потребителей пришла жалоба от жителя Уфы. В своей претензии мужчина рассказал, что купил фарфоровую тарелку в одном из онлайн-магазинов, и, когда получил на руки товар, обнаружил брак. Покупатель сразу связался с поставщиком, сфотографировал все дефекты для доказательства и попросил вернуть деньги. Продавец же отказал в возврате и оставил мужчину с разбитой тарелкой. Не растерявшись, уфимец написал жалобу, и дело было направлено в суд для рассмотрения всех деталей ситуации.
— Согласно закону «О защите прав потребителей» покупатель имеет право отказаться от товара в любое время до его вручения. Если произошло так, что вы забрали изделие домой и заметили дефект уже после получения, то в течение семи дней каждый имеет право на возврат денег за низкокачественную вещь, — отмечают в Роспотребнадзоре.
Мировой судья по Советскому району вынес решение в пользу пострадавшего. Суд обязал Wildberries вернуть полную сумму товара ₽3 763 покупателю, а также выплатить моральный ущерб в ₽1 000 и оплатить штраф в размере ₽2 381,5. Решение суда вступило в законную силу.
— При столкновении с отказом в возврате денег за бракованный товар, который был приобретен онлайн, обязательно обращайтесь в Управление по надзору и защите прав потребителей РБ по адресу: г. Уфа, ул. Рихарда Зорге, д. 58, а также можно позвонить на горячую линию, — напоминает Роспотребнадзор.
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