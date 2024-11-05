Уфимец наказал Wildberries

В управление по надзору и защите прав потребителей пришла жалоба от жителя Уфы. В своей претензии мужчина рассказал, что купил фарфоровую тарелку в одном из онлайн-магазинов, и, когда получил на руки товар, обнаружил брак. Покупатель сразу связался с поставщиком, сфотографировал все дефекты для доказательства и попросил вернуть деньги. Продавец же отказал в возврате и оставил мужчину с разбитой тарелкой. Не растерявшись, уфимец написал жалобу, и дело было направлено в суд для рассмотрения всех деталей ситуации.