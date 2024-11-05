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Posted 5 ноября, 10:33

Published 5 ноября, 10:33

Modified 5 ноября, 16:08

Updated 5 ноября, 16:08

Wildberries проиграл суд в Уфе

Уфимец наказал Wildberries

5 ноября 2024, 10:33
Фото: 1MI.

Wildberries проиграл суд в Уфе

Покупатель смог вернуть деньги за испорченный товар только в суде, сообщила пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Башкирии во вторник, 5 ноября.

В управление по надзору и защите прав потребителей пришла жалоба от жителя Уфы. В своей претензии мужчина рассказал, что купил фарфоровую тарелку в одном из онлайн-магазинов, и, когда получил на руки товар, обнаружил брак. Покупатель сразу связался с поставщиком, сфотографировал все дефекты для доказательства и попросил вернуть деньги. Продавец же отказал в возврате и оставил мужчину с разбитой тарелкой. Не растерявшись, уфимец написал жалобу, и дело было направлено в суд для рассмотрения всех деталей ситуации.

— Согласно закону «О защите прав потребителей» покупатель имеет право отказаться от товара в любое время до его вручения. Если произошло так, что вы забрали изделие домой и заметили дефект уже после получения, то в течение семи дней каждый имеет право на возврат денег за низкокачественную вещь, — отмечают в Роспотребнадзоре.

Мировой судья по Советскому району вынес решение в пользу пострадавшего. Суд обязал Wildberries вернуть полную сумму товара ₽3 763 покупателю, а также выплатить моральный ущерб в ₽1 000 и оплатить штраф в размере ₽2 381,5. Решение суда вступило в законную силу.

Как вернуть деньги за покупки на маркетплейсах рассказали в Роспотребнадзоре
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— При столкновении с отказом в возврате денег за бракованный товар, который был приобретен онлайн, обязательно обращайтесь в Управление по надзору и защите прав потребителей РБ по адресу: г. Уфа, ул. Рихарда Зорге, д. 58, а также можно позвонить на горячую линию, — напоминает Роспотребнадзор.

Ранее Mkset сообщил про бизнесмена из Башкирии, которого обвиняют в хищении государственных средств.

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