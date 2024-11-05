Скандал с мужским маникюром разбирают в Уфе

Как стало известно, все началось в октябре 2023 года, когда истец записался на процедуру «мужской маникюр» в популярном московском салоне красоты. С нетерпением ожидая свою запись, он прибыл в салон, но столкнулся с неожиданным отказом от администратора. Причины отказа не были указаны, а письменного уведомления клиент так и не получил.