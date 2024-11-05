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Posted 5 ноября, 09:55

Published 5 ноября, 09:55

Modified 5 ноября, 10:04

Updated 5 ноября, 10:04

Скандал с мужским маникюром разбирают в Уфе

Скандал с мужским маникюром разбирают в Уфе

5 ноября 2024, 09:55
Фото: 1MI.
Уфимец подал в суд на салон красоты за отказ в процедуре привести его руки в порядок, сообщает во вторник, 5 ноября, пресс-служба судов Башкирии.

Как стало известно, все началось в октябре 2023 года, когда истец записался на процедуру «мужской маникюр» в популярном московском салоне красоты. С нетерпением ожидая свою запись, он прибыл в салон, но столкнулся с неожиданным отказом от администратора. Причины отказа не были указаны, а письменного уведомления клиент так и не получил.

Не удовлетворившись таким отношением к себе как к потребителю, мужчина решил повторно записаться на услугу через онлайн-систему в январе 2025 года. Однако доступ к записи ему снова был закрыт. В итоге истец направил претензию в адрес салона с требованием возместить моральный вред — и вновь столкнулся с отказом.

По решению Калининского районного суда Уфы права истца как потребителя действительно были нарушены. Суд обязал ответчика, то есть салон, заключить договор на оказание услуг и выплатить моральный вред — 1000 рублей вместо запрашиваемых 5000 рублей. Также был назначен штраф за неудовлетворение требований клиента — 500 рублей.

Однако представитель салона не согласился с этим вердиктом и подал апелляционную жалобу. Судебное заседание в Верховном Суде Республики Башкортостан назначено на 20 ноября 2024 года.

Стремление к красоте изуродовало уфимку
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Как ранее сообщает Mkset, уфимка мечтавшая о безупречном лице и коже, после посещения косметолога столкнулась с ужасными последствиями процедуры биоревитализации.

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