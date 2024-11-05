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Posted 5 ноября, 10:58

Published 5 ноября, 10:58

Modified 5 ноября, 16:05

Updated 5 ноября, 16:05

Башкирский бешбармак попал в шоу

Шеф-повар Ивлев оценил бешбармак из Башкирии

5 ноября 2024, 10:58
Фото: Vk/IVLEV CHEF.

Башкирский бешбармак попал в шоу

На кастинге кулинарной битвы шефов жительница региона представила традиционное башкирское блюдо, сообщает во вторник, 5 ноября, телеканал «Пятница!».

Как стало известно, на кастинге в рамках четвертого сезона шоу «Битва шефов» (16+) внимание зрителей и жюри привлекла 23-летняя Илюза Исяндавлетова из Сибая, Республика Башкортостан. Она принесла с собой не просто блюдо, а настоящий символ своей культуры — бешбармак.

Что такое бешбармак?

— Блюдо готовится из отварного мяса и лапши, подается с бульоном и обязательно украшено зеленью. Но в каждой семье есть свои секреты приготовления, и именно это делает бешбармак уникальным, — рассказывают кулинары.
Фото: Башкирское долголетие туризм

На кастинге шеф-повары Ивлев и Агзамов попробуют традиционное башкирское блюдо на вкус и от их оценки будет зависеть, как сложится судьба девушки в проекте. Если Илюзе удастся пройти кастинг, она станет частью одной из команд шефов и будет бороться за звание лучшего повара России. На момент написания публикации, выпуск программы еще не вышел в эфир.

Фото: телеканал «Пятница!»
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Как ранее сообщал Mkset, жительница из Уфы с сырым бэлэшем едва не срезалась на этапе стартового отсева участников кулинарного поединка.

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