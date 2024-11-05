Шеф-повар Ивлев оценил бешбармак из Башкирии

На кастинге шеф-повары Ивлев и Агзамов попробуют традиционное башкирское блюдо на вкус и от их оценки будет зависеть, как сложится судьба девушки в проекте. Если Илюзе удастся пройти кастинг, она станет частью одной из команд шефов и будет бороться за звание лучшего повара России. На момент написания публикации, выпуск программы еще не вышел в эфир.