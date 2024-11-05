Шеф-повар Ивлев оценил бешбармак из Башкирии

Posted 5 ноября, 10:58
Published 5 ноября, 10:58
Modified 5 ноября, 16:05
Updated 5 ноября, 16:05
Как стало известно, на кастинге в рамках четвертого сезона шоу «Битва шефов» (16+) внимание зрителей и жюри привлекла 23-летняя Илюза Исяндавлетова из Сибая, Республика Башкортостан. Она принесла с собой не просто блюдо, а настоящий символ своей культуры — бешбармак.
Что такое бешбармак?
— Блюдо готовится из отварного мяса и лапши, подается с бульоном и обязательно украшено зеленью. Но в каждой семье есть свои секреты приготовления, и именно это делает бешбармак уникальным, — рассказывают кулинары.
На кастинге шеф-повары Ивлев и Агзамов попробуют традиционное башкирское блюдо на вкус и от их оценки будет зависеть, как сложится судьба девушки в проекте. Если Илюзе удастся пройти кастинг, она станет частью одной из команд шефов и будет бороться за звание лучшего повара России. На момент написания публикации, выпуск программы еще не вышел в эфир.
Как ранее сообщал Mkset, жительница из Уфы с сырым бэлэшем едва не срезалась на этапе стартового отсева участников кулинарного поединка.