СДЭК в Стерлитамаке стал бойцовской ареной

Судя по кадрам ролика, утекшего в Сеть, драка в офисе СДЭКа произошла в Стерлитамаке. Участники внезапного побоища одеты по-летнему, дата на камере — 24 сентября 2024 года. Главными героями видео с камеры наблюдения стали девушка-менеджер, посетитель, отец и его, как можно предположить, сын.



Конфликт между мужчинами завязался из-за неуважительного общения посетителя с менеджером приемки и выдачи. Отец решил отстоять оскорбленную грубым визитером девушку и на кулаках объяснить посетителю, как стоит вести себя с представительницами прекрасного пола. Завязалась бойня. Менеджер кидалась разнять вспыливших мужчин, а маленький мальчик провел почти всю драку за шторкой в примерочной, заходясь истошным испуганным криком.



Как пишут в соцсетях, драчуны разошлись миром — без взаимных претензий, снятия побоев и обращения в полицию. Видео завершается дружескими объятиями.