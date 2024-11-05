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Posted 5 ноября, 10:27

Published 5 ноября, 10:27

Modified 5 ноября, 10:29

Updated 5 ноября, 10:29

СДЭК в Стерлитамаке стал бойцовской ареной

СДЭК в Стерлитамаке стал бойцовской ареной

5 ноября 2024, 10:27
Фото: Скриншот «Честный репортаж».
Мужчины в черном подрались в офисе логистической компании — видео бойни попало в соцсети.

Судя по кадрам ролика, утекшего в Сеть, драка в офисе СДЭКа произошла в Стерлитамаке. Участники внезапного побоища одеты по-летнему, дата на камере — 24 сентября 2024 года. Главными героями видео с камеры наблюдения стали девушка-менеджер, посетитель, отец и его, как можно предположить, сын.

Конфликт между мужчинами завязался из-за неуважительного общения посетителя с менеджером приемки и выдачи. Отец решил отстоять оскорбленную грубым визитером девушку и на кулаках объяснить посетителю, как стоит вести себя с представительницами прекрасного пола. Завязалась бойня. Менеджер кидалась разнять вспыливших мужчин, а маленький мальчик провел почти всю драку за шторкой в примерочной, заходясь истошным испуганным криком.

Как пишут в соцсетях, драчуны разошлись миром — без взаимных претензий, снятия побоев и обращения в полицию. Видео завершается дружескими объятиями.

Видео: Скриншот «Честный репортаж». «Честный репортаж»
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