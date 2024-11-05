«Салават Юлаев» против «Сибири»: где смотреть и кто победит

На данный момент турнирная таблица говорит о том, что разрыв между командами минимален: всего три очка отделяют их друг от друга. Уфимцы набрали 24 балла после 12 побед в 19 матчах (63% успеха), тогда как «Сибирь» только 10 выигрышами из 21 игры (48%). По прогнозам букмекеров шансы на победу распределяются следующим образом: коэффициент на «Сибирь» составляет 2.75, на ничью — 3.90, а на «Салават» — 2.20.