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Posted 5 ноября, 04:42

Published 5 ноября, 04:42

Modified 5 ноября, 07:41

Updated 5 ноября, 07:41

«Салават Юлаев» против «Сибири»: где смотреть и кто победит

«Салават Юлаев» против «Сибири»: где смотреть и кто победит

5 ноября 2024, 04:42
Фото: 1MI.
Во вторник, 5 ноября, уфимский «Салават Юлаев» отправляется в Новосибирск на встречу с местной командой «Сибирь», сообщают пресс-службы хоккейных клубов.

Матч между хоккейными командами начнется в 17:00 по уфимскому времени во вторник, 5 ноября, а следить за развитием событий можно будет на телеканалах БСТ (3+) и KHL Prime (3+), а также в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» (3+).

«Сибирь»

После нескольких неудачных матчей, включая поражения от таких соперников, как «Северсталь» и «Трактор», «Сибирь» вернула себе уверенность, одержав победу над «Металлургом». Героем той встречи стал Сергей Широков, который уже успел стать ключевой фигурой команды с 10 голами и 5 ассистами за 19 матчей.

«Салават Юлаев»

В последних пяти играх уфимцы допустили лишь одно поражение от «Адмирала», но в остальном показывают отличные результаты, считают эксперты. Команда обыграла «Торпедо» и даже смогла одержать верх над СКА — одним из сильнейших соперников лиги. Лидерами атаки являются легионеры: Джош Ливо с его впечатляющей статистикой 11 голов и 11 передач, Нэйтан Тодд и Шелдон Ремпал.

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История встреч

Что касается личных встреч этих команд, то история говорит о том, что преимущество на стороне «Салавата Юлаева», который выиграл три из четырех предыдущих матчей. Однако последняя встреча весной 2024 года закончилась победой для новосибирцев.

Прогнозы на матч

На данный момент турнирная таблица говорит о том, что разрыв между командами минимален: всего три очка отделяют их друг от друга. Уфимцы набрали 24 балла после 12 побед в 19 матчах (63% успеха), тогда как «Сибирь» только 10 выигрышами из 21 игры (48%). По прогнозам букмекеров шансы на победу распределяются следующим образом: коэффициент на «Сибирь» составляет 2.75, на ничью — 3.90, а на «Салават» — 2.20.

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