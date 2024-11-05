«Салават Юлаев» против «Сибири»: где смотреть и кто победит

Posted 5 ноября, 04:42
Published 5 ноября, 04:42
Modified 5 ноября, 07:41
Updated 5 ноября, 07:41
Матч между хоккейными командами начнется в 17:00 по уфимскому времени во вторник, 5 ноября, а следить за развитием событий можно будет на телеканалах БСТ (3+) и KHL Prime (3+), а также в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» (3+).
После нескольких неудачных матчей, включая поражения от таких соперников, как «Северсталь» и «Трактор», «Сибирь» вернула себе уверенность, одержав победу над «Металлургом». Героем той встречи стал Сергей Широков, который уже успел стать ключевой фигурой команды с 10 голами и 5 ассистами за 19 матчей.
В последних пяти играх уфимцы допустили лишь одно поражение от «Адмирала», но в остальном показывают отличные результаты, считают эксперты. Команда обыграла «Торпедо» и даже смогла одержать верх над СКА — одним из сильнейших соперников лиги. Лидерами атаки являются легионеры: Джош Ливо с его впечатляющей статистикой 11 голов и 11 передач, Нэйтан Тодд и Шелдон Ремпал.
Что касается личных встреч этих команд, то история говорит о том, что преимущество на стороне «Салавата Юлаева», который выиграл три из четырех предыдущих матчей. Однако последняя встреча весной 2024 года закончилась победой для новосибирцев.
На данный момент турнирная таблица говорит о том, что разрыв между командами минимален: всего три очка отделяют их друг от друга. Уфимцы набрали 24 балла после 12 побед в 19 матчах (63% успеха), тогда как «Сибирь» только 10 выигрышами из 21 игры (48%). По прогнозам букмекеров шансы на победу распределяются следующим образом: коэффициент на «Сибирь» составляет 2.75, на ничью — 3.90, а на «Салават» — 2.20.