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Posted 5 ноября, 14:55

Published 5 ноября, 14:55

Modified 5 ноября, 14:56

Updated 5 ноября, 14:56

РЭО: В 18 регионах развернули онлайн-мониторинг опустошения мусорных контейнеров

РЭО: В 18 регионах развернули онлайн-мониторинг опустошения мусорных контейнеров

5 ноября 2024, 14:55
Фото: Изображение Midjourney.
Российский экологический оператор подключил 22 регоператора из 18 регионов к мобильному приложению «Водитель ТКО». Теперь можно отслеживать опустошение мусорных контейнеров онлайн.

Приложение взаимодействует с Федеральной государственной информационной системой учета твердых коммунальных отходов (ФГИС УТКО) и позволяет следить за вывозом мусора с контейнерных площадок онлайн. Об этом пишет 56orb.ru.

Эта инициатива предоставляет возможность проверки факта опустошения контейнеров. Водители фиксируют процесс на фото или видео, загружают материалы в приложение, и данные передаются в федеральную систему учета. Таким образом фиксируются результаты работы операторов по маршрутам. Это поможет уменьшить количество нарушений, улучшить процесс вывоза отходов и снизить частоту скоплений мусора на площадках.

Генеральный директор РЭО подчеркнул, что компания ежегодно внедряет новые методы для мониторинга реализации реформы в сфере ТКО. Он отметил, что в ФГИС УТКО уже размещены данные, обеспечивающие контроль за движением отходов благодаря отслеживанию передвижения мусоровозов и информации с пунктов весового контроля. Прием фотографий с опустошенными контейнерами позволит контролировать качество предоставляемых услуг.

Заместитель главы по цифровизации РЭО Алексей Буров добавил, что многие региональные операторы уже используют похожие мобильные приложения. Им необходимо интегрировать их с ФГИС УТКО. Если аналогичного сервиса нет, РЭО предлагает бесплатно воспользоваться приложением «Водитель ТКО».

РЭО активно работает над подключением мобильных приложений для мусоровозов к единой системе учета отходов. Это позволит получить доступ к информации об 1 миллионе контейнерных площадок по всей стране. Данные доступны в публичной части ФГИС УТКО.

По поручению вице-премьера России Дмитрия Патрушева РЭО обновил ФГИС УТКО, чтобы отображать фотографии из мобильных приложений перевозчиков, а также предоставил региональным операторам инструменты для создания фотографий через приложение «Водитель ТКО».

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