РЭО: В 18 регионах развернули онлайн-мониторинг опустошения мусорных контейнеров

Генеральный директор РЭО подчеркнул, что компания ежегодно внедряет новые методы для мониторинга реализации реформы в сфере ТКО. Он отметил, что в ФГИС УТКО уже размещены данные, обеспечивающие контроль за движением отходов благодаря отслеживанию передвижения мусоровозов и информации с пунктов весового контроля. Прием фотографий с опустошенными контейнерами позволит контролировать качество предоставляемых услуг.