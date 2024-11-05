РЭО: В 18 регионах развернули онлайн-мониторинг опустошения мусорных контейнеров

Posted 5 ноября, 14:55
Published 5 ноября, 14:55
Modified 5 ноября, 14:56
Updated 5 ноября, 14:56
Приложение взаимодействует с Федеральной государственной информационной системой учета твердых коммунальных отходов (ФГИС УТКО) и позволяет следить за вывозом мусора с контейнерных площадок онлайн. Об этом пишет 56orb.ru.
Эта инициатива предоставляет возможность проверки факта опустошения контейнеров. Водители фиксируют процесс на фото или видео, загружают материалы в приложение, и данные передаются в федеральную систему учета. Таким образом фиксируются результаты работы операторов по маршрутам. Это поможет уменьшить количество нарушений, улучшить процесс вывоза отходов и снизить частоту скоплений мусора на площадках.
Генеральный директор РЭО подчеркнул, что компания ежегодно внедряет новые методы для мониторинга реализации реформы в сфере ТКО. Он отметил, что в ФГИС УТКО уже размещены данные, обеспечивающие контроль за движением отходов благодаря отслеживанию передвижения мусоровозов и информации с пунктов весового контроля. Прием фотографий с опустошенными контейнерами позволит контролировать качество предоставляемых услуг.
Заместитель главы по цифровизации РЭО Алексей Буров добавил, что многие региональные операторы уже используют похожие мобильные приложения. Им необходимо интегрировать их с ФГИС УТКО. Если аналогичного сервиса нет, РЭО предлагает бесплатно воспользоваться приложением «Водитель ТКО».
РЭО активно работает над подключением мобильных приложений для мусоровозов к единой системе учета отходов. Это позволит получить доступ к информации об 1 миллионе контейнерных площадок по всей стране. Данные доступны в публичной части ФГИС УТКО.
По поручению вице-премьера России Дмитрия Патрушева РЭО обновил ФГИС УТКО, чтобы отображать фотографии из мобильных приложений перевозчиков, а также предоставил региональным операторам инструменты для создания фотографий через приложение «Водитель ТКО».