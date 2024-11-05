Разбить дорогу приказали в Уфе

Posted 5 ноября, 06:51
Published 5 ноября, 06:51
Modified 5 ноября, 07:37
Updated 5 ноября, 07:37
В последнее время социальные сети стали настоящей «трибуной» для уфимцев, которые не могут молчать о проблемах, с которыми сталкиваются каждый день. На фоне традиционных пожеланий «Доброе утро!» от мэра Уфы Ратмира Мавлиева жители активно делятся своими горестями, связанными с состоянием дорог и качеством коммунальных услуг.
Одним из самых резонирующих вопросов стал ямочный ремонт на улице Ураксина.
— Мы ждали его целый год! Обещали все сделать до 15 октября, а теперь говорят, что ничего не будет, — пишет одна из жительниц города.
Вместо асфальта она наблюдает только раскопанные ямы, которые только усугубляют ситуацию.
Так же поступают вопросы по поводу образовательных учреждений. Родители учеников 64 гимназии жалуются на то, что крышу школы открыли еще в сентябре, но работы так и не завершили. Подрядчик так и не появился для завершения работ. Дети были отправлены на каникулы раньше срока. Вопрос об учебном процессе для родителей школы, остается открытым.
— Куда выходить на учебу? Кто контролирует подрядчика? Не директор же школы, — возмущается один из родителей.
Жители улицы Пугачева также высказали недовольство по поводу состояния своей дороги. Несмотря на то, что новую дорогу сделали вдоль жилого массива, старые участки остались без внимания. Люди оказались сами вынуждены отсыпать проезды за собственные деньги. И когда грузовой транспорт разрушает их усилия при вывозе грунта, водители отвечают лишь «Нам приказало начальство», рассказывает уфимка в чате. Хотя как стало известно, рядом есть другая дорога для проезда грузового транспорта.
Как ранее сообщал Mkset, в Уфе утро даже выходного дня началось не с кофе, а с претензий к комфорту в городском транспорте.