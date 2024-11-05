Разбить дорогу приказали в Уфе

Жители улицы Пугачева также высказали недовольство по поводу состояния своей дороги. Несмотря на то, что новую дорогу сделали вдоль жилого массива, старые участки остались без внимания. Люди оказались сами вынуждены отсыпать проезды за собственные деньги. И когда грузовой транспорт разрушает их усилия при вывозе грунта, водители отвечают лишь «Нам приказало начальство», рассказывает уфимка в чате. Хотя как стало известно, рядом есть другая дорога для проезда грузового транспорта.