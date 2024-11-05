Причина массового отправления установлена в Уфе

Posted 5 ноября, 07:29
Published 5 ноября, 07:29
Modified 5 ноября, 07:46
Updated 5 ноября, 07:46
По данным эпидемиологического расследования, виновником группового отравления работников завода, стала норовирусная инфекция. Основным источником болезни как стало известно, оказались сотрудники пищеблока. В результате 21 человек уже пострадал от неприятного заболевания, и на данный момент 10 из них находятся под наблюдением врачей в стационаре.
Норовирусная инфекция — это острая кишечная инфекция, возбудителем которой является норовирус — один из разновидностей энтеровирусов. Возбудитель инфекции — норовирус, вирус семейства Calviviridae. Источник инфекции — больные клинически выраженными (70%) и бессимптомными (30%) формами.
Основные пути передачи инфекции:
— пищевой — употребление немытых овощей или фруктов;
— водный — употребление жидкостей, зараженных вирусом;
— контактно-бытовой — использование обсеменённой посуды, предметов обихода;
— немытые руки.
Симптомы у заболевших проявляются по разному: в средней и легкой форме. Однако, работники Роспотребнадзора продолжают активную работу по выявлению всех заболевших и проведению профилактических мероприятий. В ведомстве обещают принять «строгие меры к виновным».
Как ранее сообщал Mkset, временно приостановлена деятельность пищеблока и буфета до выяснения всех обстоятельств. Угроза распространения инфекции отсутствует.