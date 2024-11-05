Причина массового отправления установлена в Уфе

По данным эпидемиологического расследования, виновником группового отравления работников завода, стала норовирусная инфекция. Основным источником болезни как стало известно, оказались сотрудники пищеблока. В результате 21 человек уже пострадал от неприятного заболевания, и на данный момент 10 из них находятся под наблюдением врачей в стационаре.