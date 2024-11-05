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Posted 5 ноября, 07:29

Published 5 ноября, 07:29

Modified 5 ноября, 07:46

Updated 5 ноября, 07:46

Причина массового отправления установлена в Уфе

Причина массового отправления установлена в Уфе

5 ноября 2024, 07:29
Фото: 1MI.
В Уфе установлены виновники недавней вспышки кишечной инфекции, поразившей работников завода УМПО, сообщает во вторник, 5 ноября, Роспотребнадзор Башкирии.

По данным эпидемиологического расследования, виновником группового отравления работников завода, стала норовирусная инфекция. Основным источником болезни как стало известно, оказались сотрудники пищеблока. В результате 21 человек уже пострадал от неприятного заболевания, и на данный момент 10 из них находятся под наблюдением врачей в стационаре.

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Норовирусная инфекция — это острая кишечная инфекция, возбудителем которой является норовирус — один из разновидностей энтеровирусов. Возбудитель инфекции — норовирус, вирус семейства Calviviridae. Источник инфекции — больные клинически выраженными (70%) и бессимптомными (30%) формами.

Основные пути передачи инфекции:

— пищевой — употребление немытых овощей или фруктов;

— водный — употребление жидкостей, зараженных вирусом;

— контактно-бытовой — использование обсеменённой посуды, предметов обихода;

— немытые руки.

Симптомы у заболевших проявляются по разному: в средней и легкой форме. Однако, работники Роспотребнадзора продолжают активную работу по выявлению всех заболевших и проведению профилактических мероприятий. В ведомстве обещают принять «строгие меры к виновным».

Как ранее сообщал Mkset, временно приостановлена деятельность пищеблока и буфета до выяснения всех обстоятельств. Угроза распространения инфекции отсутствует.

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