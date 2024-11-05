Отца погибшего ребенка вертолётом доставили в Уфу

Posted 5 ноября, 10:38
Published 5 ноября, 10:38
Modified 5 ноября, 12:04
Updated 5 ноября, 12:04
Как ранее сообщал Mkset, трагедия произошла в одной из деревень региона: местные жители заметили дым и пламя, вырывающееся из бревенчатого дома. Соседи вызвали спасателей, однако к моменту их приезда огонь уже охватил всё здание.
После тушения пожара специалисты обнаружили внутри тело 10-летней девочки. По предварительной информации, её родители и ещё двое детей находились у соседей, оставив дома две сестричек-близняшек. Когда одна из девочек выбежала на улицу и позвала на помощь своего отца, мужчина бросился в горящий дом в надежде спасти вторую дочь. К сожалению, огонь и густой дым сделали попытку безуспешной — он не смог найти её и сам получил серьёзные ожоги.
Согласно последним данным от министра здравоохранения Башкирии Айрата Рахматуллина, 40-летний отец был экстренно доставлен на вертолёте «Ансат» из Кигинской центральной районной больницы в Республиканский ожоговый центр. Его состояние оценивается как стабильно тяжёлое — он получил более 50% ожогов тела и сейчас находится под пристальным наблюдением врачей.