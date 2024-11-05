Отца погибшего ребенка вертолётом доставили в Уфу

После тушения пожара специалисты обнаружили внутри тело 10-летней девочки. По предварительной информации, её родители и ещё двое детей находились у соседей, оставив дома две сестричек-близняшек. Когда одна из девочек выбежала на улицу и позвала на помощь своего отца, мужчина бросился в горящий дом в надежде спасти вторую дочь. К сожалению, огонь и густой дым сделали попытку безуспешной — он не смог найти её и сам получил серьёзные ожоги.