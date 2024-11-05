Новоселье на Новый год: ГК «Первый Трест» начала передачу ключей в ЖК Urbanica

ЖК Urbanica — уникальный проект от Группы компаний «Первый Трест». К его реализации девелопер приступил в 2022 году. В проекте предусмотрено все, из чего складывается ежедневный комфорт проживания для всех жильцов независимо от возраста и статуса. Архитектурный облик жилого комплекса — оригинальная геометрия, органичное сочетание классических элементов и ультрасовременных форм выделяют его среди архитектурного ансамбля района.