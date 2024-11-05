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Posted 5 ноября, 10:55

Published 5 ноября, 10:55

Modified 5 ноября, 11:01

Updated 5 ноября, 11:01

Новоселье на Новый год: ГК «Первый Трест» начала передачу ключей в ЖК Urbanica

Новоселье на Новый год: ГК «Первый Трест» начала передачу ключей в ЖК Urbanica

5 ноября 2024, 10:55
Фото: «Первый Трест».
Реклама. ГК «Первый Трест». erid: LjN8KKtCy
Для будущих жителей ЖК Urbanica наступил счастливый и долгожданный момент — с 1 ноября началась передача ключей от квартир в Литере 2. К скорому новоселью готовятся более 300 семей.

ЖК Urbanica — уникальный проект от Группы компаний «Первый Трест». К его реализации девелопер приступил в 2022 году. В проекте предусмотрено все, из чего складывается ежедневный комфорт проживания для всех жильцов независимо от возраста и статуса. Архитектурный облик жилого комплекса — оригинальная геометрия, органичное сочетание классических элементов и ультрасовременных форм выделяют его среди архитектурного ансамбля района.

В рамках реализации проекта будет построено пять литеров переменной этажности. Полностью завершить строительство жилого комплекса планируется не позднее 2027 года.

Обладательницей заветных квадратных метров в ЖК Urbanica стала Эльгина Узянбаева. Столь радостное событие вместе с ней разделили самые близкие люди — родители и младший брат.

— Я в полном восторге! — делится эмоциями Эльгина. — Мне очень понравилась квартира, очень красивый холл. Для меня это очень важное и радостное событие. Искренние слова благодарности каждому, кто принял участие в исполнении моей мечты.

Позже Эльгина призналась, что ранее ее семья приобрела квартиру в жилом комплексе «Новатор».

— Моя семья до сих пор в восторге от приобретенной квартиры в жилом комплексе «Новатор», все очень нравится: локация, качество, обслуживание дома, поэтому мы снова сделали выбор в пользу застройщика «Первый Трест», — рассказала она.
Фото: «Первый Трест»

ЖК Urbanica возводится с учетом новейших тенденций архитектуры и строительных трендов. Богатая инфраструктура района делает жилой комплекс одним из наиболее востребованных среди объектов ГК «Первый Трест». Торговые центры, парки, кафе, детская инфраструктура и все необходимое — в шаговой доступности. Широкий выбор продуманных планировок по наиболее комфортным ценам.

В Литере 2 ЖК Urbanica еще остались свободные квартиры, которые вы можете приобрести с выгодой до 15%. Забронировать квартиру и узнать подробности о наличии можно на официальном сайте ГК «Первый Трест» (https://1trest.ru/) или по номеру телефона: 8(347)222-0-111.

Возведение комплекса ведется по программе проектного финансирования с использованием счетов эскроу в АО «Банк ДОМ.РФ».

Фото: «Первый Трест»

Справочно: Группа компаний «Первый Трест» — один из крупнейших девелоперов в Республике Башкортостан. За годы работы компанией построено и введено в эксплуатацию более 500 000 кв. м. объектов. Проекты, которые реализует Первый Трест — это масштабность, уникальность в архитектуре, качество, а также эксклюзивные локации по выгодным ценам.

Проектная декларация на сайте наш. дом.рф

#Андрей Королев#Общество#Новости#Башкортостан
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