Нефтяники приобрели новую технику для Чишминского района Башкирии

Добавим, что в настоящее время в учреждениях республики проходит осмотр спецтехники, которая будет задействована для зимней уборки территорий. Во время проверки оценивается состояние и оснащенность машин, а также готовность водителей и наличие необходимого оборудования. Спецтехника для коммунальных служб Чишминского района была приобретена «Башнефтью» в рамках Соглашения о сотрудничестве между Башкортостаном и «Роснефтью».