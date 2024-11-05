Нефтяники приобрели новую технику для Чишминского района Башкирии

Posted 5 ноября, 11:36
Published 5 ноября, 11:36
Modified 5 ноября, 11:39
Updated 5 ноября, 11:39
В числе новой специальной техники — фронтальный погрузчик и многофункциональный манипулятор. Эти машины отличаются компактностью, маневренностью, высокой мощностью и универсальностью. В частности, погрузчик может использоваться для проведения строительных работ, грузоперевозок на небольшие расстояния и уборки снега.
Добавим, что в настоящее время в учреждениях республики проходит осмотр спецтехники, которая будет задействована для зимней уборки территорий. Во время проверки оценивается состояние и оснащенность машин, а также готовность водителей и наличие необходимого оборудования. Спецтехника для коммунальных служб Чишминского района была приобретена «Башнефтью» в рамках Соглашения о сотрудничестве между Башкортостаном и «Роснефтью».
За последние пять лет при поддержке башкирских нефтяников в Чишминском районе республики был реализован ряд значимых социальных проектов: строительство Дома культуры в селе Кляшево — на родине народного поэта РБ Мустая Карима, капитальный ремонт кровли школы №2 (пос. Чишмы), реконструкция водовода в селе Горный, капремонт автодороги Языково–Балышлы–Чишмы, а также многие другие.