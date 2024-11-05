Куда все радостно уезжают из Уфы

Posted 5 ноября, 14:53
Published 5 ноября, 14:53
Modified 5 ноября, 15:57
Updated 5 ноября, 15:57
Как показали данные, уфимцы при поиске авиабилетов на новогодние праздники чаще всего ориентируются на Москву, Санкт-Петербург и Сочи.
Заметили аналитики и то, что на крупнейший курортный город России уфимцы планируют более долгие поездки, чем в столицу государства и город на Неве. Если в Москву и Петербург в среднем жители Уфы ездят на 4-5 дней, то в Сочи задерживаются уже на девять.
Ещё двумя популярными городами для новогоднего туризма у уфимцев стали дальневосточный Благовещенск и Екатеринбург.