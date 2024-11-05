Куда все радостно уезжают из Уфы

Заметили аналитики и то, что на крупнейший курортный город России уфимцы планируют более долгие поездки, чем в столицу государства и город на Неве. Если в Москву и Петербург в среднем жители Уфы ездят на 4-5 дней, то в Сочи задерживаются уже на девять.