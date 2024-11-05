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Posted 5 ноября, 14:53

Published 5 ноября, 14:53

Modified 5 ноября, 15:57

Updated 5 ноября, 15:57

Уфимцы улетят на каникулы в Москву и Сочи

Куда все радостно уезжают из Уфы

5 ноября 2024, 14:53
Фото: 1MI.

Уфимцы улетят на каникулы в Москву и Сочи

У жителей башкирской столицы сформировались города-фавориты, в которые они собираются отправиться уже к началу 2025 года — своим исследованием аналитики «Яндекс Путешествий» поделились во вторник, 11 ноября, с Mkset.

Как показали данные, уфимцы при поиске авиабилетов на новогодние праздники чаще всего ориентируются на Москву, Санкт-Петербург и Сочи.

Заметили аналитики и то, что на крупнейший курортный город России уфимцы планируют более долгие поездки, чем в столицу государства и город на Неве. Если в Москву и Петербург в среднем жители Уфы ездят на 4-5 дней, то в Сочи задерживаются уже на девять.

Ещё двумя популярными городами для новогоднего туризма у уфимцев стали дальневосточный Благовещенск и Екатеринбург.

Налог на туризм появится в Башкирии
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Ранее Mkset сообщал о том, что власти Башкирии стали обсуждать введение туристического налога.

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