Когда потеплеет в Башкирии

Posted 5 ноября, 05:50
Published 5 ноября, 05:50
Modified 5 ноября, 07:35
Updated 5 ноября, 07:35
В среду, 6 ноября, погода в Башкирии «порадует» слабым снегом и довольно низкими температурами: -5…-3°C. Ветер будет легким — всего 2-3 м/с, но местами возможны порывы до 9 м/с.
Однако выходные (9 и 10 ноября) обещают внести разнообразие в «зимнюю картину»: ожидаются осадки в виде дождя. Температура поднимется до +1…+3°C, а ветер станет чуть более активным — до 4 м/с с порывами до 11 м/с. Погода в регионе в этот период будет больше напоминать об осени.
С понедельника, 11 ноября, Башкортостан снова вернется к стабильным минусовым значениям. Ночью температура опустится до -5°C, а днем поднимется лишь до -2°C. Вместе с этим жителей региона ждет снег с дождем и ветер со скоростью около 3-5 м/с. По данным синоптиков, плюсовые значения в ноябре больше не порадуют жителей Уфы и Башкирии.