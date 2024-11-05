Когда потеплеет в Башкирии

С понедельника, 11 ноября, Башкортостан снова вернется к стабильным минусовым значениям. Ночью температура опустится до -5°C, а днем поднимется лишь до -2°C. Вместе с этим жителей региона ждет снег с дождем и ветер со скоростью около 3-5 м/с. По данным синоптиков, плюсовые значения в ноябре больше не порадуют жителей Уфы и Башкирии.