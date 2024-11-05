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Posted 5 ноября, 05:50

Published 5 ноября, 05:50

Modified 5 ноября, 07:35

Updated 5 ноября, 07:35

Когда потеплеет в Башкирии

Когда потеплеет в Башкирии

5 ноября 2024, 05:50
Фото: 1MI.
Зима уже стучится в двери жителей региона, но синоптики во вторник, 5 ноября, сообщают, что осеннее тепло все еще не сказало своего последнего слова.

В среду, 6 ноября, погода в Башкирии «порадует» слабым снегом и довольно низкими температурами: -5…-3°C. Ветер будет легким — всего 2-3 м/с, но местами возможны порывы до 9 м/с.

Однако выходные (9 и 10 ноября) обещают внести разнообразие в «зимнюю картину»: ожидаются осадки в виде дождя. Температура поднимется до +1…+3°C, а ветер станет чуть более активным — до 4 м/с с порывами до 11 м/с. Погода в регионе в этот период будет больше напоминать об осени.

С понедельника, 11 ноября, Башкортостан снова вернется к стабильным минусовым значениям. Ночью температура опустится до -5°C, а днем поднимется лишь до -2°C. Вместе с этим жителей региона ждет снег с дождем и ветер со скоростью около 3-5 м/с. По данным синоптиков, плюсовые значения в ноябре больше не порадуют жителей Уфы и Башкирии.

В Башкирии начали борьбу с зимой
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Как ранее сообщал Mkset, в регионе дорожные службы уже мобилизованы для борьбы с зимней стихией.

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