Хабиров сходил в школьную столовую

Новая школа рассчитана на 1225 учеников. Таким образом, она стала самой крупной образовательной организацией в сельских муниципалитетах региона. Строительство началось в марте 2023 года, а общая стоимость проекта составила 1,1 миллиарда рублей. Кроме того, из республиканского бюджета выделили более 13 миллионов рублей на оснащение учебного заведения современным оборудованием.