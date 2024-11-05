Хабиров сходил в школьную столовую

Posted 5 ноября, 08:07
Published 5 ноября, 08:07
Modified 5 ноября, 08:44
Updated 5 ноября, 08:44
Новая школа рассчитана на 1225 учеников. Таким образом, она стала самой крупной образовательной организацией в сельских муниципалитетах региона. Строительство началось в марте 2023 года, а общая стоимость проекта составила 1,1 миллиарда рублей. Кроме того, из республиканского бюджета выделили более 13 миллионов рублей на оснащение учебного заведения современным оборудованием.
В школе расположились актовый зал на 500 мест и столовую на 460 посадочных мест. Также предусмотрены два спортзала, стоматологический кабинет и спортивные площадки для различных видов спорта — от баскетбола до футбола с искусственным газоном. Внешние спортивные зоны дополнены беговыми дорожками и площадками для активных игр.
В ходе открытия Хабиров подчеркнул необходимость дальнейшего развития социальной инфраструктуры региона.
— Мы будем строить дальше. Эта школа станет флагманским учебным заведением в районе, — комментирует Радий Хабиров.
По его словам, уже сейчас необходимо задумываться о следующем учебном заведении, так как количество учащихся будет расти.
Как ранее сообщал Mkset, в Нефтекамске также интенсивно продолжается строительство новой школы на 1225 мест.