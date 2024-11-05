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Posted 5 ноября, 08:07

Published 5 ноября, 08:07

Modified 5 ноября, 08:44

Updated 5 ноября, 08:44

Хабиров открыл школу под Уфой

Хабиров сходил в школьную столовую

5 ноября 2024, 08:07
Фото: tg/Радий Хабиров.

Хабиров открыл школу под Уфой

В Иглино прошло открытие здания учреждения образования на 1225 школьников, сообщает во вторник, 5 ноября, глава Башкортостана Радий Хабиров.

Новая школа рассчитана на 1225 учеников. Таким образом, она стала самой крупной образовательной организацией в сельских муниципалитетах региона. Строительство началось в марте 2023 года, а общая стоимость проекта составила 1,1 миллиарда рублей. Кроме того, из республиканского бюджета выделили более 13 миллионов рублей на оснащение учебного заведения современным оборудованием.

В школе расположились актовый зал на 500 мест и столовую на 460 посадочных мест. Также предусмотрены два спортзала, стоматологический кабинет и спортивные площадки для различных видов спорта — от баскетбола до футбола с искусственным газоном. Внешние спортивные зоны дополнены беговыми дорожками и площадками для активных игр.

Фото: Радий Хабиров

В ходе открытия Хабиров подчеркнул необходимость дальнейшего развития социальной инфраструктуры региона.

— Мы будем строить дальше. Эта школа станет флагманским учебным заведением в районе, — комментирует Радий Хабиров.

По его словам, уже сейчас необходимо задумываться о следующем учебном заведении, так как количество учащихся будет расти.

Как ранее сообщал Mkset, в Нефтекамске также интенсивно продолжается строительство новой школы на 1225 мест.

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