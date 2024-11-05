Директор парка «Патриот» арестован силовиками

Posted 5 ноября, 11:01
Published 5 ноября, 11:01
Modified 5 ноября, 16:04
Updated 5 ноября, 16:04
Как утверждает издание, Александр Старшинин, генеральный директор военно-патриотического парка «Патриот» в Башкортостане, был арестован правоохранительными органами. Задержание произошло на фоне подозрений в мошеннических действиях, связанных с реализацией строительных работ для парка «Патриот». Не исключено, что хищения при строительстве приведут к арестам подельников.
Официального комментария от представителей силовых ведомств Башкирии по поводу ареста Александра Старшинина из-за хищений в «Патриоте» на момент публикации материала не поступало.
UPD: В 16:45 поступила информация о том, что директор башкортостанского «Патриота» не арестован и не задержан. С Александром Старшининым проводятся следственные действия. Об этом сообщил источник Mkset в правоохранительных органах.
АНО ДО «Военно-патриотический парк Республики Башкортостан „Патриот“ имени Героя Российской Федерации Серафимова Максима Владимировича» — военно-патриотический парк культуры и отдыха. Он расположен в Уфимском муниципальном районе сельского поселения Юматовского сельсовета, на территории бывшей воинской части Минобороны в селе Алкино-2. Военно-патриотический парк разместится на площади более 200 гектаров и «входит в федеральную повестку».
В концепции парка предусмотрены: учебно-методический центр «Авангард», историко-мемориальный комплекс «Партизанская деревня», учебный плац, огневой центр, музей военной техники, столовая, ФОК, городок ВДП, зона реконструкции и другие объекты.
Досье на Александра Старшинина
В 2019 году бывший министр юстиции Башкирии (в 2006–2008 годах) и экс-глава Агентства по привлечению инвестиций республики Александр Старшинин возглавил дочернее АНО минобразования республики — «Парк культуры и отдыха Патриот».
Александр Старшинин появился на свет в 1966 году в Уфе. Он окончил Башкирский государственный университет. С 2005 по 2006 год занимал пост заведующего отделом правовой информации в экспертной комиссии государственного правового управления администрации президента Башкортостана. Затем в течение двух лет выполнял обязанности министра юстиции, после чего перешел на должность заместителя начальника правового управления Центризбиркома России. До 2015 года он руководил администрацией Истры в Подмосковье, но был уволен с формулировкой «за утрату доверия» по инициативе прокуратуры, которая обнаружила недостоверные данные о доходах и имуществе Старшинина и его родственников. В 2015 году Александр Старшинин вернулся в Башкирию и возглавил региональное Агентство по привлечению инвестиций при Министерстве экономического развития.