Директор парка «Патриот» арестован силовиками

Досье на Александра Старшинина



В 2019 году бывший министр юстиции Башкирии (в 2006–2008 годах) и экс-глава Агентства по привлечению инвестиций республики Александр Старшинин возглавил дочернее АНО минобразования республики — «Парк культуры и отдыха Патриот».



Александр Старшинин появился на свет в 1966 году в Уфе. Он окончил Башкирский государственный университет. С 2005 по 2006 год занимал пост заведующего отделом правовой информации в экспертной комиссии государственного правового управления администрации президента Башкортостана. Затем в течение двух лет выполнял обязанности министра юстиции, после чего перешел на должность заместителя начальника правового управления Центризбиркома России. До 2015 года он руководил администрацией Истры в Подмосковье, но был уволен с формулировкой «за утрату доверия» по инициативе прокуратуры, которая обнаружила недостоверные данные о доходах и имуществе Старшинина и его родственников. В 2015 году Александр Старшинин вернулся в Башкирию и возглавил региональное Агентство по привлечению инвестиций при Министерстве экономического развития.