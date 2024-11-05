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Posted 5 ноября, 13:33

Published 5 ноября, 13:33

Modified 5 ноября, 16:03

Updated 5 ноября, 16:03

Семейство кабанов попало в фотоловушку в Башкортостане

Дикие кабаны устроили бойню в Башкирии

5 ноября 2024, 13:33
Фото: Изображение Midjourney.

Семейство кабанов попало в фотоловушку в Башкортостане

Сюжет
Экология
Голодные кабаны решили устроить «пиршество» на камеры на территории природного парка «Аслы-Куль», сообщает во вторник, 5 ноября, министерство природопользования и экологии РБ.

На видео, снятом инспектором Природного парка «Аслы-Куль» Салаватом Абзаловым, запечатлен неожиданный момент: группа диких кабанов мирно поедала корм, когда внезапно разгорелась борьба за лакомства. Сначала один из кабанов толкнул соседа, затем к этой «дружеской» потасовке присоединились и остальные. В результате тихий обед превратился в настоящий хаос — толкучка и хрюканье заполнили лесной пейзаж.

Неудивительно, что такие кадры вызвали бурю эмоций у пользователей соцсетей.

— Кабанчики явно не ожидали такой конкуренции за еду. Получилось целое реалити-шоу.
— Похоже очень на мой корпоратив.
— Видимо, на нервах ребята, вот и толкаются, — пишут жители региона в соцсетях.

Как ранее сообщал Mkset, в октябре необычное атмосферное явление удивило жителей Стерлитамака.

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