Дикие кабаны устроили бойню в Башкирии

На видео, снятом инспектором Природного парка «Аслы-Куль» Салаватом Абзаловым, запечатлен неожиданный момент: группа диких кабанов мирно поедала корм, когда внезапно разгорелась борьба за лакомства. Сначала один из кабанов толкнул соседа, затем к этой «дружеской» потасовке присоединились и остальные. В результате тихий обед превратился в настоящий хаос — толкучка и хрюканье заполнили лесной пейзаж.