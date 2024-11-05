Дикие кабаны устроили бойню в Башкирии

Posted 5 ноября, 13:33
Published 5 ноября, 13:33
Modified 5 ноября, 16:03
Updated 5 ноября, 16:03
На видео, снятом инспектором Природного парка «Аслы-Куль» Салаватом Абзаловым, запечатлен неожиданный момент: группа диких кабанов мирно поедала корм, когда внезапно разгорелась борьба за лакомства. Сначала один из кабанов толкнул соседа, затем к этой «дружеской» потасовке присоединились и остальные. В результате тихий обед превратился в настоящий хаос — толкучка и хрюканье заполнили лесной пейзаж.
Неудивительно, что такие кадры вызвали бурю эмоций у пользователей соцсетей.
— Кабанчики явно не ожидали такой конкуренции за еду. Получилось целое реалити-шоу.
— Похоже очень на мой корпоратив.
— Видимо, на нервах ребята, вот и толкаются, — пишут жители региона в соцсетях.