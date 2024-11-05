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Posted 5 ноября, 17:40

Published 5 ноября, 17:40

Modified 5 ноября, 17:41

Updated 5 ноября, 17:41

Буцаев: Комплекс по переработке ТКО в ближайшее время начнет работу в Мордовии

Буцаев: Комплекс по переработке ТКО в ближайшее время начнет работу в Мордовии

5 ноября 2024, 17:40
Фото: 1MI.
Объект «Межмуниципальный комплекс по обработке отходов» мощностью 180 тысяч тонн в год появится в Мордовии в ближайшее время.

Гендиректор Российского экологического оператора Денис Буцаев и глава Республики Мордовии Артем Здунов в рамках рабочей встречи 5 ноября обсудили вопросы, связанные с формированием объекта.

Помимо этого, речь зашла о подготовке других проектов по созданию инфраструктуры обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в регионе. Об этом информирует 56orb.

Как сообщил Денис Буцаев, работы по возведению комплекса по обработке отходов мощностью 180 тысяч тонн ведутся в Лямбирском районе Мордовии с августа 2023 года. До конца текущего месяца намечено завершение поставок на объект всего требующегося оборудования, сама стройка пребывает в завершающей стадии. По словам главы РЭО, кроме процесса строительства данного объекта на встрече с главой Республики Мордовии говорилось о финансировании других инфраструктурных проектов. Предполагается, что эти проекты позволят региону достичь соответствия стандартам, заданным в национальном проекте «Экология», и сделать весомый вклад в формирование экономики замкнутого цикла в стране.

Участники встречи также коснулись вопроса финансового обеспечения объектов утилизации и захоронения ТКО в Лямбирском районе и мусоросортировочного комплекса (МСК) в Краснослободском районе.

«В Мордовии мы системно ведем работу по обращению с твердыми коммунальными отходами: за счет раздельного сбора мусора снижаем объемы ТКО, которые идут на полигоны, полностью обновили контейнерный парк, рекультивируем свалки», — рассказал глава Мордовии Артем Здунов.

Он также напомнил, что в школах идет активная работа с юным поколением: для них организуют уроки экологического просвещения. Мордовия была в числе первых республик, внедряющих новую систему обращения с отходами, и сейчас в регионе строится крупный инновационный мусоросортировочный комплекс, а также другие объекты утилизации и захоронения ТКО.

Мощность линии компостирования на полигоне, объемы которого составят 120 тысяч тонн в год, оценена в 63 тысячи тонн ежегодно. Предполагаемая стоимость всего проекта может составить 2,39 миллиарда рублей.

Мусоросортировочный комплекс способен обеспечить обработку 30 тысяч тонн ТКО в год. Стоимость объекта составляет около 750 миллионов рублей.

Проектно-сметная документация подготовлена по обоим проектам. Финансирование по ним возможно осуществить за счет средств облигационного займа РЭО.

#Общество
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