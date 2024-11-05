Буцаев: Комплекс по переработке ТКО в ближайшее время начнет работу в Мордовии

Как сообщил Денис Буцаев, работы по возведению комплекса по обработке отходов мощностью 180 тысяч тонн ведутся в Лямбирском районе Мордовии с августа 2023 года. До конца текущего месяца намечено завершение поставок на объект всего требующегося оборудования, сама стройка пребывает в завершающей стадии. По словам главы РЭО, кроме процесса строительства данного объекта на встрече с главой Республики Мордовии говорилось о финансировании других инфраструктурных проектов. Предполагается, что эти проекты позволят региону достичь соответствия стандартам, заданным в национальном проекте «Экология», и сделать весомый вклад в формирование экономики замкнутого цикла в стране.