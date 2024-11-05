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Posted 5 ноября, 11:38

Published 5 ноября, 11:38

Modified 5 ноября, 12:01

Updated 5 ноября, 12:01

Башкирии грозит сильный снегопад

Башкирии грозит сильный снегопад

5 ноября 2024, 11:38
Фото: 1MI.
Снег, ветер и метель — такие погодные условия ожидают жителей региона, сообщает во вторник, 5 ноября, прогноз синоптиков Башгидромета.

Согласно прогнозам синоптиков, Башкирия готовится к настоящей зиме. В ночь с 5 на 6 ноября в южных районах региона ожидается сильный снег, который продолжит падать и днем. По северо-западу Башкортостана будет относительно спокойно — без значительных осадков, но в отдельных местах возможны метели и ухудшение видимости. Ветер северный, северо-западный 8-13 м/с, местами порывы до 18 м/с.

По данным специалистов, на дорогах ситуация может быть весьма сложной: снежный накат и гололедица создадут риск для автомобилистов и пешеходов. В Южных районах также возможны снежные заносы. Видимость дороги может ухудшиться до 500 м и меньше.

Температура воздуха в течение ночи опустится до -2…-7°C, а днем составит около 0…-5°C. В Уфе в среду, 6 ноября, также ожидается облачная погода с обильными осадками в виде снега. Днем температура составит около 0…-2°C, а ночью опустится до -2…-4°C. Ветер северный и северо-западный будет дуть со скоростью 9-14 м/с.

В Башкирии начали борьбу с зимой
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Как ранее сообщал Mkset, в регионе дорожные службы уже мобилизованы для борьбы с зимней стихией.

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