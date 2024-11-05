Башкирии грозит сильный снегопад

Posted 5 ноября, 11:38
Published 5 ноября, 11:38
Modified 5 ноября, 12:01
Updated 5 ноября, 12:01
Согласно прогнозам синоптиков, Башкирия готовится к настоящей зиме. В ночь с 5 на 6 ноября в южных районах региона ожидается сильный снег, который продолжит падать и днем. По северо-западу Башкортостана будет относительно спокойно — без значительных осадков, но в отдельных местах возможны метели и ухудшение видимости. Ветер северный, северо-западный 8-13 м/с, местами порывы до 18 м/с.
По данным специалистов, на дорогах ситуация может быть весьма сложной: снежный накат и гололедица создадут риск для автомобилистов и пешеходов. В Южных районах также возможны снежные заносы. Видимость дороги может ухудшиться до 500 м и меньше.
Температура воздуха в течение ночи опустится до -2…-7°C, а днем составит около 0…-5°C. В Уфе в среду, 6 ноября, также ожидается облачная погода с обильными осадками в виде снега. Днем температура составит около 0…-2°C, а ночью опустится до -2…-4°C. Ветер северный и северо-западный будет дуть со скоростью 9-14 м/с.