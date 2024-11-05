Башкирии грозит сильный снегопад

Температура воздуха в течение ночи опустится до -2…-7°C, а днем составит около 0…-5°C. В Уфе в среду, 6 ноября, также ожидается облачная погода с обильными осадками в виде снега. Днем температура составит около 0…-2°C, а ночью опустится до -2…-4°C. Ветер северный и северо-западный будет дуть со скоростью 9-14 м/с.