За улыбку в Уфе платят ₽150 000

Рекрутинговый сервис составил подборку вакансий так называемой «ленивой работы». В список вошли специальности, которые не требуют ни особой подготовки, ни особого труда. Например, гардеробщик должен принимать одежду, а в перерывах может смотреть сериалы, читать книги или заниматься рукоделием. За такую работу в Башкирии готовы платить от ₽20 000 до ₽90 000 в месяц. От ₽7 000 до ₽30 000 реально можно заработать фанатам шоппинга: столько платят дотошным тайным покупателям. Самой доходной ленивой профессией стал вахтер или консьерж. Обладателю опрятного внешнего вида и располагающей улыбки готовы платить до ₽150 000.