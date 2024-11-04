За улыбку в Уфе платят ₽150 000

Posted 4 ноября, 06:45
Published 4 ноября, 06:45
Modified 4 ноября, 06:48
Updated 4 ноября, 06:48
Рекрутинговый сервис составил подборку вакансий так называемой «ленивой работы». В список вошли специальности, которые не требуют ни особой подготовки, ни особого труда. Например, гардеробщик должен принимать одежду, а в перерывах может смотреть сериалы, читать книги или заниматься рукоделием. За такую работу в Башкирии готовы платить от ₽20 000 до ₽90 000 в месяц. От ₽7 000 до ₽30 000 реально можно заработать фанатам шоппинга: столько платят дотошным тайным покупателям. Самой доходной ленивой профессией стал вахтер или консьерж. Обладателю опрятного внешнего вида и располагающей улыбки готовы платить до ₽150 000.
Впрочем, заработок в ₽150 000 ежемесячно могут получить не только лакеи, но и сотрудники реального сектора экономики. Еженедельный топ вакансий представила администрация Уфы. Самой доходной по итогам последней недели октября профессией оказалась специальность наладчика КИПиА. За этот труд готовы платить ₽150 000 в месяц. Далее, по убыванию вознаграждения за труд, расположились вакансии монтажника турбоустановок, супервайзера, программиста, бухгалтера и детского эндокринолога. Последнему, к примеру, готовы платить от ₽70 000, или в два раза меньше, чем консьержке.