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Posted 4 ноября, 06:45

Published 4 ноября, 06:45

Modified 4 ноября, 06:48

Updated 4 ноября, 06:48

Уфимцев ждут на работу за ₽150 000

За улыбку в Уфе платят ₽150 000

4 ноября 2024, 06:45
Фото: Изображение Midjourney.

Уфимцев ждут на работу за ₽150 000

Для получения солидного ежемесячного вознаграждения необходимо приятно выглядеть и искренне улыбаться, сообщает рекрутинговый портал Head Hunter в понедельник, 4 ноября.

Рекрутинговый сервис составил подборку вакансий так называемой «ленивой работы». В список вошли специальности, которые не требуют ни особой подготовки, ни особого труда. Например, гардеробщик должен принимать одежду, а в перерывах может смотреть сериалы, читать книги или заниматься рукоделием. За такую работу в Башкирии готовы платить от ₽20 000 до ₽90 000 в месяц. От ₽7 000 до ₽30 000 реально можно заработать фанатам шоппинга: столько платят дотошным тайным покупателям. Самой доходной ленивой профессией стал вахтер или консьерж. Обладателю опрятного внешнего вида и располагающей улыбки готовы платить до ₽150 000.

Впрочем, заработок в ₽150 000 ежемесячно могут получить не только лакеи, но и сотрудники реального сектора экономики. Еженедельный топ вакансий представила администрация Уфы. Самой доходной по итогам последней недели октября профессией оказалась специальность наладчика КИПиА. За этот труд готовы платить ₽150 000 в месяц. Далее, по убыванию вознаграждения за труд, расположились вакансии монтажника турбоустановок, супервайзера, программиста, бухгалтера и детского эндокринолога. Последнему, к примеру, готовы платить от ₽70 000, или в два раза меньше, чем консьержке.

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