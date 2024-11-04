Уфимский самолет экстренно сел в Пулково

Posted 4 ноября, 18:46
Published 4 ноября, 18:46
Modified 4 ноября, 19:37
Updated 4 ноября, 19:37
Самолёт «Суперджет 100», принадлежащий авиакомпании «Россия» и выполнявший вечером 4 ноября рейс по маршруту Санкт-Петербург — Уфа, совершил вынужденную посадку в аэропорту вылета. Причиной послужило срабатывание датчиков пожарной сигнализации и системы пожаротушения. Экстренная посадка произошла через несколько минут после взлёта борта. Самолет на земле готовились встречать спасатели и медики.
— При осмотре самолёта после посадки не было обнаружено следов дыма или запаха горения. Специалисты технических служб авиакомпании проводят диагностику воздушного судна, чтобы установить причину инцидента. Сотрудники службы авиационной безопасности аэропорта проведут дополнительный досмотр пассажиров и их багажа, — сообщили представители авиакомпании «Россия».
Пассажиров рейса отправят по маршруту на резервном самолете. Время вылета из питерского «Пулково» не уточняется. К расследованию инцидента подключилась транспортная прокуратура. Перевозчик обещает обеспечить пассажиров прохладительными напитками на время ожидания вылета.
Ранее Mkset сообщал о том, что пилотов рейса из Уфы под Москвой пытались лазерным лучом ослепить хулиганы.