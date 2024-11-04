Уфимский самолет экстренно сел в Пулково

— При осмотре самолёта после посадки не было обнаружено следов дыма или запаха горения. Специалисты технических служб авиакомпании проводят диагностику воздушного судна, чтобы установить причину инцидента. Сотрудники службы авиационной безопасности аэропорта проведут дополнительный досмотр пассажиров и их багажа, — сообщили представители авиакомпании «Россия».



Пассажиров рейса отправят по маршруту на резервном самолете. Время вылета из питерского «Пулково» не уточняется. К расследованию инцидента подключилась транспортная прокуратура. Перевозчик обещает обеспечить пассажиров прохладительными напитками на время ожидания вылета.