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Posted 4 ноября, 18:46

Published 4 ноября, 18:46

Modified 4 ноября, 19:37

Updated 4 ноября, 19:37

Уфимский самолет экстренно сел в Пулково

Уфимский самолет экстренно сел в Пулково

4 ноября 2024, 18:46
Фото: 1MI.
Вылетевший вечером в понедельник, 4 ноября, из Санкт-Петербурга рейс вынужден был срочно приземлиться, сообщает РИА Новости со ссылкой на обслуживающую маршрут авиакомпанию «Россия».

Самолёт «Суперджет 100», принадлежащий авиакомпании «Россия» и выполнявший вечером 4 ноября рейс по маршруту Санкт-Петербург — Уфа, совершил вынужденную посадку в аэропорту вылета. Причиной послужило срабатывание датчиков пожарной сигнализации и системы пожаротушения. Экстренная посадка произошла через несколько минут после взлёта борта. Самолет на земле готовились встречать спасатели и медики.

— При осмотре самолёта после посадки не было обнаружено следов дыма или запаха горения. Специалисты технических служб авиакомпании проводят диагностику воздушного судна, чтобы установить причину инцидента. Сотрудники службы авиационной безопасности аэропорта проведут дополнительный досмотр пассажиров и их багажа, — сообщили представители авиакомпании «Россия».

Пассажиров рейса отправят по маршруту на резервном самолете. Время вылета из питерского «Пулково» не уточняется. К расследованию инцидента подключилась транспортная прокуратура. Перевозчик обещает обеспечить пассажиров прохладительными напитками на время ожидания вылета.

Рейс Уфа — Москва пытались сорвать хулиганы
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Ранее Mkset сообщал о том, что пилотов рейса из Уфы под Москвой пытались лазерным лучом ослепить хулиганы.

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