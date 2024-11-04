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Posted 4 ноября, 18:52

Published 4 ноября, 18:52

Modified 4 ноября, 18:52

Updated 4 ноября, 18:52

Сегодня в Уфе: зимняя погода, отказ от пиццы и мечты о метро

Сегодня в Уфе: зимняя погода, отказ от пиццы и мечты о метро

4 ноября 2024, 18:52
Фото: mkset.ru.
Рассказываем всё, что нужно знать ко вторнику, 5 ноября, в ежедневном дайджесте Mkset.

Погода в Уфе

В Уфе ожидается облачная погода с редкими солнечными моментами и небольшими снегопадами. К ночи на среду осадки трансформируются в мокрый снег. Ветер будет дуть с юго-востока со скоростью 7-12 м/с. Температура воздуха ночью прогнозируется в диапазоне от -3°C до -5°C, а днем — около 0°C. Поэтому утром возможен гололед, а в течение дня — снежная каша на дорогах. В таких условиях пешеходам и водителям стоит проявлять особую осторожность.

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Отключение света в Уфе

В Кировском районе Уфы будет временно прекращена подача электроэнергии. Администрация Кировского района города Уфы сообщает о предстоящих ремонтных работах, которые состоятся во вторник, 5 ноября, с 10:00 до 16:00 по адресу: улица Чернышевского, 100, 102, 104 (стоматологическая клиника). Работы будут вести ЦУС ПО УГЭС.

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Перекрытие дорог в Уфе

С 7:00 до 18:00 во вторник, 5 ноября, будет введено временное перекрытие в районе Конгресс-холла «Торатау». Оно связано с организацией и проведением отправки гуманитарного груза.

Городские службы призывают жителей и туристов столицы Башкирии выбирать альтернативные места для парковки своих автомобилей.

Совещание у Хабирова

Глава Башкирии Радий Хабиров проведет оперативное собрание во вторник, 5 ноября. В повестке — разнообразные важные вопросы, затрагивающие здоровье граждан, коммунальную сферу и транспортную инфраструктуру. Основное внимание во время обсуждения будет уделено реализации проекта «Башкирское долголетие», оценке качества товаров на потребительском рынке, результатам пожароопасного сезона, а также планам на 2025 год.

На повестке у Хабирова: пожары, планы на будущее и качество питания
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Отказ от пиццы

Удивительно, но факт: в Уфе наблюдается снижение популярности сладостей, фастфуда и алкоголя. За прошедший год в столице Башкортостана закрылось 6% кондитерских и пиццерий. Теперь в Уфе функционируют 30 кондитерских и 73 пиццерии. Также на 7% уменьшилось количество баров, в результате чего сейчас в городе открыто 150 таких заведений.

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Улыбка на ₽150 000


Приятная внешность и располагающая улыбка, за которые можно получить ₽150 000 в месяц? Нет, это не описание будней эскортницы, а всего лишь безобидная вакансия в Уфе. Хотите ничего не делать и безбедно существовать — читайте этот материал.

За улыбку в Уфе платят ₽150 000
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Что посмотреть в Уфе

Так как ремонт Шакшинского моста в самом разгаре — в городе пробки и забитый общественный транспорт. Скоротать время в пути можно с пользой. Предлагаем посмотреть серию подброк про работу транспорта от лектория «Достоевский» (12+).

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