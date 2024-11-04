Сегодня в Уфе: зимняя погода, отказ от пиццы и мечты о метро

В Уфе ожидается облачная погода с редкими солнечными моментами и небольшими снегопадами. К ночи на среду осадки трансформируются в мокрый снег. Ветер будет дуть с юго-востока со скоростью 7-12 м/с. Температура воздуха ночью прогнозируется в диапазоне от -3°C до -5°C, а днем — около 0°C. Поэтому утром возможен гололед, а в течение дня — снежная каша на дорогах. В таких условиях пешеходам и водителям стоит проявлять особую осторожность.