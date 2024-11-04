mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 4 ноября, 10:09

Published 4 ноября, 10:09

Modified 4 ноября, 10:11

Updated 4 ноября, 10:11

Рейс Уфа — Москва пытались сорвать хулиганы

Рейс Уфа — Москва пытались сорвать хулиганы

4 ноября 2024, 10:09
Фото: 1MI.
Про выходки неизвестных злоумышленников пилоты пассажирского самолета сообщили диспетчерам столичного аэропорта, указывает в понедельник, 4 сентября, Telegram-канал «АвиаИнцидент».

Неприятность с бортом авиакомпании «Сибирь» произошла на рейсе из Уфы в Москву вечером в воскресенье, 3 ноября. Пилотов самолета «Аэробус 320» решили ослепить лазером. Хулиганы направили на кабину луч зеленого цвета. В этот момент самолет находился на высоте около 1,2 км на Юго-Востоке Москвы. Командир воздушного судна сообщил о выходках неизвестных «джедаев» на землю. Пилот оценил ситуацию и принял решение не реагировать на хулиганские выходки. Рейс SBI1138 «Уфа — Москва» благополучно посадили в столичном «Домодедово», куда и направлялся самолет.

Сутки мучений провели пассажиры в аэропорту Уфы
Узнать подробнее

Как ранее указывали эксперты Росавиации, даже если лазерный луч не попадает непосредственно в глаза пилота, использование такого отвлекающего маневра во время взлета или посадки может стать причиной авиакатастрофы. Яркий свет может вызвать временное или даже постоянное нарушение зрения, что сделает невозможным управление самолетом. В худшем случае, если зрение не восстанавливается, пилот может получить инвалидность.

Читайте также:
Уфимцы отказываются от пиццыАномальный ноябрь ждёт БашкириюФанатка «Салавата Юлаева» стала «Мисс Азия — Сибирь»
#Юлия Литвиненко#Общество#Происшествия#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Авария#Башкортостан#Дороги#Аэропорт#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Транспорт#Безопасность#Москва#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Авиация#Октябрьский#Туймазы#Кумертау#Белебей#Мелеуз#Инциденты#Сибирь#Хулиганы#Домодедово#Росавиация#Лазер
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика