Рейс Уфа — Москва пытались сорвать хулиганы

Posted 4 ноября, 10:09
Published 4 ноября, 10:09
Modified 4 ноября, 10:11
Updated 4 ноября, 10:11
Неприятность с бортом авиакомпании «Сибирь» произошла на рейсе из Уфы в Москву вечером в воскресенье, 3 ноября. Пилотов самолета «Аэробус 320» решили ослепить лазером. Хулиганы направили на кабину луч зеленого цвета. В этот момент самолет находился на высоте около 1,2 км на Юго-Востоке Москвы. Командир воздушного судна сообщил о выходках неизвестных «джедаев» на землю. Пилот оценил ситуацию и принял решение не реагировать на хулиганские выходки. Рейс SBI1138 «Уфа — Москва» благополучно посадили в столичном «Домодедово», куда и направлялся самолет.
Как ранее указывали эксперты Росавиации, даже если лазерный луч не попадает непосредственно в глаза пилота, использование такого отвлекающего маневра во время взлета или посадки может стать причиной авиакатастрофы. Яркий свет может вызвать временное или даже постоянное нарушение зрения, что сделает невозможным управление самолетом. В худшем случае, если зрение не восстанавливается, пилот может получить инвалидность.