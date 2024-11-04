Рейс Уфа — Москва пытались сорвать хулиганы

Неприятность с бортом авиакомпании «Сибирь» произошла на рейсе из Уфы в Москву вечером в воскресенье, 3 ноября. Пилотов самолета «Аэробус 320» решили ослепить лазером. Хулиганы направили на кабину луч зеленого цвета. В этот момент самолет находился на высоте около 1,2 км на Юго-Востоке Москвы. Командир воздушного судна сообщил о выходках неизвестных «джедаев» на землю. Пилот оценил ситуацию и принял решение не реагировать на хулиганские выходки. Рейс SBI1138 «Уфа — Москва» благополучно посадили в столичном «Домодедово», куда и направлялся самолет.